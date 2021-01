Covid lahko pri otrocih pusti dolgoročne posledice

»Naši bolniki z večorganskim vnetnim sindromom so bili predhodno zdravi otroci brez kroničnih bolezni.«

Večorganski vnetni sindrom je trenutno v Sloveniji najpogostejša imunsko posredovana (neinfektivna) vnetna bolezen pri otrocih. Foto: Jure Eržen/Delo

Aprila lani, sredi epidemije covida-19, je skupina španskih zdravnikov v Mednarodnem časopisu za dermatologijo objavila zapis o šestih bolnikih z nenavadnimi poškodbami na nogah. Večina bolnikov je bila najstnikov, s pordelimi mesti na nožnih prstih, podplatih ali petah, ki so v približno tednu dni postala vijoličasta in nazadnje izzvenela sama od sebe brez zdravljenja. Zdaj o »nenavadnih boleznih pri otrocih« poročajo tudi naši zdravniki.Prof. dr., vodja Službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana pravi, da so v zadnjih mesecih obravnavali več otrok z večorganskim vnetnim sindromom, t. i. MIS-C in vnetjem drobnih žil, povezanim s covidom.Večorganski vnetni sindrom je težka sistemskovnetna reakcija, pri kateri so lahko prizadeti različni organski sistemi, najpogosteje srce, prebavila, koža in oči, nekoliko redkeje tudi pljuča, ledvice in možgani. Na Pediatrični kliniki so doslej obravnavali 24 obolelih otrok. Pri vseh so predhodno potrdili okužbo z novim koronavirusom. Vnetni sindrom se pojavi, pojasnjuje dr. Avčin, zaradi prekomernega imunskega odziva: »Naši bolniki z MIS-C so bili predhodno zdravi otroci brez kroničnih bolezni. Četverica od njih je imela simptomatsko okužbo z novim koronavirusom približno mesec pred začetkom sindroma.« Pri dvajsetih otrocih, kar pomeni 83 odstotkov vseh s sindromom, pa je okužba z novim koronavirusom potekala asimptomatsko; okužbo so jim potrdili na osnovi prisotnosti protiteles.Večorganski vnetni sindrom je trenutno v Sloveniji najpogostejša imunsko posredovana (neinfektivna) vnetna bolezen pri otrocih. Pojavi se dva do šest tednov po preboleli okužbi s koronavirusom, hospitalizacija pa traja približno dva tedna. Dr. Avčin podatkov o dolgotrajnem poteku in možnostih ponovitve trenutno še nima. Tudi o smrtnosti sklepa le na osnovi podatkov iz literature, in sicer je 1,5-odstotna. Od slovenskih bolnikov so tri zdravili v intenzivni terapiji, pri vseh se je vnetje umirilo, dolgoročne posledice zlasti na srcu pa bodo lahko ocenili po pol leta od začetka bolezni.Pri vnetju drobnih žil, povezanim s covidom, ki so ga zaznali pri štirinajstih otrocih, se najpogosteje pojavijo kožni izpuščaji, redkeje tudi zapleti na drugih organskih sistemih. Pri petini so predhodno potrdili okužbo z novim koronavirusom. Pri eni od bolnic pa se je po preboleli okužbi z novim koronavirusom pojavil kožni izpuščaj, nakar ji je odmrl del kosti, dobila pa je tudi visok krvni tlak.Takih izpuščajev prej niso opažali, priznava dr. Avčin, ki s kolegi iz tujine preučuje njihovo domnevno povezanost s covidom. Za oceno, ali gre za ponavljajočo bolezen, pravi, pa je ta hip premalo podatkov, zato so nadaljnje raziskave neizbežne.Čeprav v medicini velja, da ni neobičajno, da se skupaj z virusnimi okužbami, kakršne so denimo ošpice ali norice, pojavijo tudi izpuščaji, so poškodbe, ki so jih zaznali pri otrocih, tudi španski zdravniki opisali kot nenavadne. Poleg tega so se podobne vesti o nenavadnih simptomih pri najstnikih spomladi istočasno s španskimi pojavile tudi v Italiji in Franciji.Zaradi premalo potrditvenih testov na koronavirus poškodb na nogah pacientov španski zdravniki sprva niso mogli z gotovostjo povezati s covidom-19. Toda glede na »epidemiološki kontekst« so domnevali, da povezava vendar obstaja. Kot so še poročali, so s koronavirusom povezane tudi druge težave, kot denimo koprivnica, vendar so po njihovem najpogostejši in najbolj očiten kožni pojav poškodbe prstov na nogah.Glede na to, da se je to dogajalo nekaj tednov po vrhuncu okužb, je stroka v Španiji ocenila, da gre za pozno manifestacijo covida in kot zanimivost omenila, da so o kožnih poškodbah v kontekstu okužb s koronavirusom javljali tudi pri živalih, zlasti pri mačkah.Tudi pri njih so bile poškodbe pogostejše pri mladih živalih ter v poznih stadijih bolezni.Kakšen mesec za španskimi so o tem, da so jih preplavili izpuščaji oziroma »otekli rdeči in vijoličasti prsti na nogah«, poročali tudi iz bolnišnic v ZDA. Zdravniki so jih poimenovali »covid toes« z domnevo, da gre morda za »čuden znak okužbe s koronavirusom«. Ameriški zvezni zdravstveni uradniki izpuščajev niso uvrstili na seznam simptomov koronavirusa, toda po mnenju tamkajšnjih dermatologov so »covid toes« vendar zadosten razlog za testiranje na novi koronavirus. Strokovnjaki pa so takrat Američane še pozvali, naj zaradi poškodb na nogah ne tečejo na urgenco, ker tvegajo, da bodo izpostavljeni koronavirusu oziroma v primeru da so seže okuženi, okužbi izpostavili druge.