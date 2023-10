Covid le še kot navaden prehlad, nič več preplah

V nadaljevanju preberite:

Čeprav se krivulja novih okužb s covidom spet strmo vzpenja, ni med ljudmi prisotne več nobene skrbi, kaj šele panike. Očitno so strogi ukrepi v preteklosti imeli tak protiučinek, da se danes brez maske med ljudmi sprehajajo tudi zdravniki, katerih bližnji imajo aktivne okužbe s covidom. Nekatere medicinske sestre ljudem, ki so pozitivni na samotestiranju, celo svetujejo, da gredo lahko v službo, če so brez simptomov. Iz ene skrajnosti smo torej zdaj prešli v drugo.