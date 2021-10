Črnčec in Tonin se bosta še videvala na sodišču

V nadaljevanju preberite:

Tudi ljudje, ki skrbijo za varnost domovine, so zgolj ljudje, ni jim vseeno, kaj se javno govori o njih in obtožba, da so zlorabljali državni represivni aparat je za še tako trdega vojaka kaplja čez rob. Danes se je začelo sojenje obrambnemu ministru Mateju Toninu, ki je nekdanjemu državnemu sekretarju za nacionalno varnost in izkušenemu obveščevalcu Damirju Črnčecu očital zlorabo represivnega aparata. Če je Tonin upal, da bo zadeva hitro končana, se je uštel, šele začela se je.