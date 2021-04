»Gosta, ki je šel čez lokal, sem kar debelo pogledal«

Tine Sukič je danes z navdušenjem stregel goste ob dveh mizah. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Koprske kavarne ob promenadi so zaživele FOTO: Nataša Čepar/Delo

Manj optimizma drugod po Sloveniji

»Počutim se precej nenavadno. Kar debelo sem pogledal gosta, ki je šel čez lokal do toaletnih prostorov – kaj dela tukaj?« se je posmejal koprski gostinec.je danes prvič po dolgem času zunaj postavil mize, natančneje dve mizi, saj jih prostor oziroma zaščitni ukrepi proti epidemiji več ne omogočajo. Še vedno bo tako večino kosil prodal »za domov«. »Počasi se vračamo. Kot gostinec pa lahko rečem, da me nič več ne preseneča. Se mi zdi, da smo postali nekakšni močeradi, ki menjamo barve in se sproti prilagajamo, ko to od nas razmere zahtevajo,« meni.Odprtje gostinskih teras in vrtov je od danes spet dovoljeno v goriški, gorenjski, obalno-kraški, pomurski, posavski, podravski, koroški in zasavski regiji. Čas odprtja je omejen na sedmo uro zjutraj in sedmo zvečer. Mize morajo biti oddaljene tri metre druga od druge, skupaj pa lahko sedijo največ štirje gostje, med katerimi mora biti polmetrska razdalja.»Se še lovimo, oprostite, me čakajo gostje, moram delati,« so nas zavrnili v Čajnici Vanilla ob koprski promenadi.iz bližje Kavarne Kapitanija pa si je kljub vsemu vzel nekaj minut za nas. »Občutki so izjemni. Nam je pa kljub sedmim mesecem zaprtja – na dva podlage, lani spomladi – zmanjkalo časa, da bi prav vse postorili, kar smo si med zaprtjem zadali. Med drugim smo namreč razširili proizvodnjo slaščic, čeprav smo imeli seveda zelo omejena sredstva,« omeni.Hči je slaščičarka, z ženo pa ji kot izkušena gostinca pomagata. Po njegovih besedah so se ves čas zaprtja trudili ohraniti vseh 12 zaposlenih, o katerih pravi, da so njihov največji kapital. Delfar zdaj upa, da bo vlada z naslednjimi protikoronskimi ukrepi poskrbela za dodatno pomoč, saj sicer mnogi v panogi ne bodo preživeli, kmalu bo tudi prišel čas izplačila regresa.»Z osebnim prevzemom in dostavo na dom smo dosegali okoli 25 odstotkov običajnega prometa, nekateri stroški pa so stalni in jih kljub zmanjšanemu obsega dela moramo poravnavati,« poudari sogovornik. Marsikateri zaposleni v gostinski dejavnosti je šel delat drugam, kjer so razmere trenutno stabilnejše. Se pa Delfar veseli poletja. »Lani smo delali izjemno, naši gostje so v večjem delu domačini, turiste s križark pa so nadomestili tisti z vavčerji,« še pove.V Baru MM v Trbovljah, kjer lahko na dveh terasah sprejmejo 12 gostov, so veseli, da so danes po več mesecih zaprtja spet odprli svoj lokal, a so za STA povedali, da je za zdaj obisk precej klavrn. Vzrok je slabo vreme in s tem povezane nizke temperature. Marsikdo je s ponovnim zagonom strežbe zato še počakal.Kot je oceniliz skupine JUR, ki združuje več lokalov, je strežba zgolj na terasah in ob upoštevanju zaščitnih ukrepov proti širjenju epidemije daleč od rentabilnega poslovanja. Izpostavil pa je tudi veliko negotovost pri poslovanju, saj ni znano, ali bodo v kratkem morali spet zapreti.