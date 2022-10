Da bi bil glas najmlajših članov družbe slišan

V nadaljevanju preberite:

Pomanjkljiva sistemska ureditev različnih vrst pomoči, prelaganje odgovornosti med institucijami, prenizka nadomestila za starše so le peščica težav, na katere opozarjajo društva, ki se trudijo biti glasniki otrok s posebnimi potrebami. Ti so poleg otrok, ki živijo v revščini in nasilju, med najranljivejšimi skupinami v družbi, je prepričana predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je ob mednarodnem tednu pripravila posvet Za boljšo prihodnost otrok.