Da bo vlada sprejela prave odločitve, meni le 15,7 odstotka prebivalcev

V tokratni anketi Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana ugotavljajo spremembe glede zaznavanju ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa med prebivalci Slovenije. Trenutno manj kot tretjina vprašanih meni, da so ukrepi prekomerni in pretirano vplivajo na njihovo osebno svobodo. Petina jih ocenjuje kot premalo ostre.

Deleža tistih, ki (sploh) niso zaskrbljeni in na drugi strani tistih, ki so (zelo) zaskrbljeni, se od oktobra nista bistveno spremenila. Še vedno je skoraj polovica vprašanih (zelo) zaskrbljenih, približno četrtina pa (sploh) ni zaskrbljenih za svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih.

Ukrepi pretirani za 31,8 odstotka vprašanih

Precejšnje spremembe v primerjavi z oktobrom opažajo pri percepciji primernosti ukrepov. Če je še oktobra 45 odstotkov vprašanih menilo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v osebno svobodo, se zdaj s to trditvijo strinja približno 31,8 odstotka vprašanih.

Za šest odstotnih točk je narasel delež tistih, ki menijo, da so ukrepi primerni kljub temu, da posegajo v osebno svobodo. Tako tokrat meni 23,4 odstotka vprašanih. Približno ravno toliko, 23,9 odstotka, pa jih meni, da so ukrepi primerni in ne posegajo v osebno svobodo. Petina ukrepe ocenjuje kot premalo ostre, medtem ko jih je oktobra tako menilo 13,3 odstotka.

FOTPO: Leon Vidic/Delo

Če je v oktobru 30,2 odstotka vprašanih menilo, da se ukrepi preveč osredotočajo na zdravje, kar je v škodo gospodarstvu, je delež slednjih v novembru padel na 22,5 odstotka. Jih je pa več, tokrat 30,3 odstotka, prepričanih, da se ukrepi preveč osredotočajo na gospodarstvo, kar je v škodo zdravju (oktobra 25,5 odstotka).

V primerjavi z oktobrom ne opažajo pomembnih razlik v pričakovanjih za prihodnost. 64 odstotkov vprašanih meni, da se bo življenje verjetno spremenilo na slabše, le 16 odstotkov pa jih pričakuje, da se bo življenje spremenilo na boljše.

Pičlo zaupanje vladi

Da bo vlada sprejela prave odločitve za našo državo, zaupa 15,7 odstotka vprašanih, 14,5 odstotka se strinja, da je vlada pripravljena na prihodnje svetovne izzive. Statistično pomembno pa je upadel delež tistih, ki menijo, da se druge države s koronavirusom spopadajo bolje kot Slovenija. S trditvijo se je v oktobru strinjalo 57,6 odstotka vprašanih, v novembru pa 46,6 odstotka.

Delovanje vlade na področju pridobivanja zadostnega števila odmerkov cepiv proti covidu-19 kot (zelo) dobro ocenjuje 57 odstotkov vprašanih, kar je 15 odstotnih točk več kot mesec poprej. Prav tako je pomembno narasel delež tistih, ki delovanje vlade kot pozitivno ocenjujejo na področju organizacije cepljenja, in sicer s 30,4 odstotka v oktobru na 40,7 odstotka v novembru.

Raziskavo je Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana izvedel med 22. in 25. novembrom z metodo spletnega anketiranja v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 515 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.