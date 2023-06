Dan D za priljubljeno Gostilno Rožnik

Iz priljubljene Gostilne Rožnik so v ponedeljek prek družbenega omrežja facebook sporočili, da se 1. julija poslavljajo, da gostilna zapira vrata. Kot so zapisali, niso razlog le razmere na trgu, dražji energenti, »nenormalen dvig najemnine« in višje cene delovne sile, temveč predvsem dejstvo, da lastnica gostilne vztraja pri enoletni najemni pogodbi. Jutri je tako rekoč dan D, ko najemnik pričakuje dokončni odgovor lastnice.

»Čeprav smo želeli pogodbo za 10 let, so se lastniki gostilne odločili, da nam jo podaljšujejo le za eno leto, zato je nenehno izsiljevanje s tem, da bodo prodali gostilno in nam odvzeli možnost najema, postalo nevzdržno,« pojasnjuje 41-letni Peter Zupanc, lastnik družbe Tribuna naložbe in trenutni najemnik Gostilne Rožnik.

Pod spomeniškim varstvom

Gostilno ima v najemu približno leto in pol, kot pravi, pa vanjo ne more vlagati dodatnih sredstev, če ni zagotovil, da bodo lahko delali. »Prizadevamo si za desetletno pogodbo, saj je treba v gostilno vložiti od 100.000 do 200.000 evrov. Letna pogodba je ob takih stroških nevzdržna. Ni bistvo v tem, da se ne bi strinjali z višino najemnine – ta znese okoli 10.000 evrov na mesec z davkom, vsi preostali stroški so posebej –, ne strinjamo se s konceptom letnega podaljševanja pogodbe, ker je treba zaradi spomeniškega varstva veliko vlagati in pridobiti dovoljenja Mestne občine Ljubljana,« pravi Zupanc, ki je leta 2004 kot metalec kopja zastopal Slovenijo na olimpijskih igrah v Atenah.

Najemnik Peter Zupanc pričakuje v sredo dokončni odgovor lastnice Gostilne Rožnik. FOTO: Dejan Javornik

»Ne moremo vlagati v nekaj, če nimamo zagotovljene stabilnosti,« poudarja in dodaja, da so se stroški dela zvišali za 100 odstotkov. »Natakarji se za manj kot 10 evrov na uro sploh ne pogovarjajo.« Obisk pa je odvisen od vremena. »Ob lepem vremenu morajo naši zaposleni postreči tudi 500 gostov hkrati, ko pa dežuje, prideta dva na uro, tista najbolj entuziastična,« razlaga Zupanc. Najemnina in stroški se kajpak ne nižajo, ko ni prometa: »Zato že zadnje štiri mesece delamo v minusu.« Nekaj časa so lahko kompenzirali, pojasnjuje najemnik, ker pač ima dobičkonosno osnovno podjetje, »a to ne gre v nedogled«.

Najemnik je prek facebooka sporočil, da znamenita gostilna zapira vrata. FOTO: Dejan Javornik

Odšel bi tudi Švarc

»Jaz to delam zaradi gušta, ne zato, da bi kaj zaslužil, a vseeno moram plačati delavce, ki so pri meni zaposleni na različne načine, vseh skupaj jih je med 30 in 40,« pravi sogovornik. Do danes so lastnici dali možnost, da se izjasni glede morebitnega dolgoročnega najema gostilne. »Če bo vztrajala pri enoletni pogodbi, potem se mi s 1. julijem selimo. Na voljo imamo dve lokaciji, dejstvo pa je, da z nami odhaja tudi kuhar Sebastijan Švarc, ki že desetletje za obiskovalce Rožnika pripravlja vrhunski golaž, štruklje, čudovite mesne in vegi krožnike, potičke in flancate.« Zupanc omeni, da lahko lastnica v primeru 10-letnega najema najemnino tudi zviša.

Lastnica: Gostilne ne zapiramo Ali morda obstaja možnost, da dozdajšnji najemnik ostane v gostilni, kjer je nekaj časa živel tudi naš znameniti pisatelj Ivan Cankar, in kako odgovarja na očitke najemnika, smo želeli vprašati lastnico Ivano Marijo Obersne, a za nas po telefonu ni bila dosegljiva. Kot je pojasnila za Slovensko tiskovno agencijo, je bil najemnik »zelo zainteresiran za podaljšanje, dogovor je bil sklenjen aprila, aneks k pogodbi o najemu je pripravljen za podpis. Ker si je najemnik zadnji hip premislil, bomo iskali novega najemnika. Gostilna Rožnik je v lasti naše družine že skoraj sto let in ves čas neprekinjeno deluje, z izjemo dopusta. Gostilne ne zapiramo, iščemo pa novega, zanesljivega in poštenega najemnika.« Kot je poudarila, čutijo moralno dolžnost, da prostor, prežet z duhom velikega pisatelja, živi kot gostilna tudi v prihodnje.

Da pa bi v gostilno vložil na tisoče evrov v novo opremo za obdobje enega leta, je nesmiselno. »Lokal je namreč zelo dotrajan. Pred nami je imel gostilno v najemu Dejan Kavčič, ki jo je odlično vodil, a po 15, 20 letih je nova oprema nujna,« je prepričan.

Iščejo novega, zanesljivega in poštenega najemnika, je pojasnila lastnica. FOTO: Dejan Javornik

Ali lahko lastnica v 14 dneh najde novega najemnika? Zupanc odgovarja, da ne gre le za iskanje najemnika za eno leto, temveč nekoga, ki bo za eno leto vložil denar v kuhinjo in klopi, »kajti to je moja lastnina in bom vse odpeljal. Kdo bi za eno leto v nekaj vložil tako veliko denarja? Lastnica ima v lasti samo nepremično.« Kot primer navede samo ceno pomivalnega stroja, saj takšen, ki opere v sedmih minutah, stane osem tisoč evrov. »Na tako veliko maso ljudi pomivalni stroj, ki pere dve uri, ne pride v poštev,« pojasnjuje in dodaja, da jim tudi pritoževanje strank glede nujnega dviga cen ni bilo v pomoč, »saj smo bili prisiljeni v takšno situacijo. V takšni situaciji pa se raje umaknemo in gradimo novo zgodbo na drugi lokaciji.«