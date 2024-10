Dan, ko smo dobili dostop do morja, a se odrekli Trstu

V nadaljevanju preberite:

Mineva natanko 70 let od podpisa londonskega memoranduma, ki so ga leta 1954 podpisali Jugoslavija, Italija, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike, s čimer je prenehalo obstajati Svobodno tržaško ozemlje. Cona A s Trstom je večinsko pripadla Italiji, cona B, ki je obsegala severno območje Istre od Kopra do Novigrada, pa Jugoslaviji.

Medtem ko praznik vrnitve Primorske matični domovini (v postopku je sicer preimenovanje v praznik priključitve Primorske matični domovini), ki ga praznujemo 15. septembra, predvsem med Primorci vzbuja močna domoljubna čustva, mineva obletnica pridružitve Kopra, Izole in Pirana takratni Jugoslaviji – in znotraj nje Sloveniji – povsem neopazno. Naša današnja država je tedaj dobila dostop do morja, obenem pa se je Jugoslavija dokončno odrekla Trstu.

O ozadjih takratnega dogajanja smo se pogovarjali z zgodovinarjema dr. Federicom Tenco Montinijem in dr. Borutom Klabjanom iz Znanstvenega središča Koper.