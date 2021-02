Dan spomina na fojbe, doslej tudi dan pozabe fašizma

V nadaljevanju preberite:

Italija danes že sedemnajstič obhaja državni praznik spomina na fojbe in na izgon Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Zakon so leta 2004 sprejele vse stranke, potem se je hitro spremenil v iskanje krivcev za vse zlo tega sveta na vzhodni strani Jadrana in v lov na čarovnice. Tudi predsedniki republike so včasih govorili v takem tonu. Trinajstega julija lani se je sicer zgodila sprava v Trstu in Bazovici, ali bo vplivala na ozračje v Italiji, pa še ni jasno.