Danes je dovoljeno obiskati bližnje

9.15 Plačevanje navtičnih turističnih taks na Hrvaškem le še prek spleta

9.10 Še 6,5 milijarde evrov za prizadeta podjetja

9.00 Še pet oseb s covidom umrlo

8.45 Velikonočno voščilo premiera Janše

8.20.V koronski krizi manj stečajev nemških podjetij

7.45 Z zvonovi bodo vabili k velikonočnemu zajtrku

7.40 Na ogled tudi tri slovita Fabergejeva jajca

7.30 Bolgari danes na volišča

7.10 Prenos maše iz Maribora

7.00 Danes veljajo izjeme

Danes bo dovoljeno obiskati bližnje. Med statističnimi regijami lahko prebivalci prehajajo med 5. in 22. uro, če gredo na obisk na zasebne površine. Dovoljeno je zbiranje največ šestih oseb iz največ dveh gospodinjstev, mednje pa se ne štejejo mlajši od 15 let. Verski obredi bodo na veliko noč potekali brez prisotnosti vernikov.Hrvaška turistična skupnost je v sodelovanju z ministrstvom morja, prometa in infrastrukture zaradi pandemije covida-19 sklenila, da bo plačevanje turistične takse za navtike v tem letu potekalo izključno prek spletnega portala nautika.evisitor.hr. Od danes tako plačevanje takse ni več mogoče v prostorih luških kapitanij.Poljska bo podjetjem, ki jih je prizadela pandemija covida-19, namenila še 6,5 milijarde evrov pomoči, je ta teden napovedal premier Mateusz Morawiecki. S tokratnim svežnjem želi poljska vlada zaobjeti širši krog prejemnikov. Doslej je vlada gospodarstvu, ki trpi zaradi ukrepov za ustavitev širjenja koronavirusa, namenila že 43,3 milijarde evrov. Vlada bo med drugim pomagala tudi trgovinam v trgovskih centrih, ki imajo finančne težave, saj morajo biti zaprte zaradi ukrepov. Njihove najemnine bodo za čas ustavljenega javnega življenja znižane za 80 odstotkov, v še treh mesecih po odpravi za omejitev pa bodo nižje za 50 odstotkov. Poljski bruto domači proizvod je lani zaradi pandemije upadel za 2,8 odstotka, kar je bilo manj od napovedi. V zadnjem tednu pa država beleži rekordne številke odkritih primerov okužb z novim koronavirusom, zaradi česar je zdravstveni sistem na robu zmogljivosti.Po podatkih sledilnika Covid je 2. aprila pri nas umrlo pet ljudi s covidom, 531 jih je v bolnišnicah, 123 pa na intenzivni negi. Včeraj so testirali 4998 oseb, od teh je bilo pozitivnih na koronavirus 25,9 odstotka.»Upanje, ki ga prinaša Velika noč, se vedno znova dotakne odprtih src. Vsakič kot prvič in vedno tako, kot v danem trenutku najbolj potrebujemo. Iz velikonočnega upanja črpamo moč. V njem najdemo oporo v težkih preizkušnjah, a tudi zavedanje, da Velike noči ni brez trpljenja, preizkušenj in odpovedi,« je državljane in rojake v zamejstvu ter po svetu nagovoril premier Janez Janša.V nadaljevanju se je dotaknil posledic pandemije covida-19, ki je razgalila »našo ranljivost in šibkost, vzela zdravje in žal tudi mnoga življenja«. Leto pandemije je potrdilo, je zapisal, da smo kot narod močni in zmagoviti le, če smo enotni in povezani.Veliko trpljenja in žalosti je prineslo tudi veliko dobrega, sporoča Janša, med drugim »sočutje in solidarnost, v naglici sodobnega časa žal vedno bolj redki vrlini«: »Srčna pripravljenost mnogih pomagati ljudem v stiski nas je v letu pandemije znova spomnila, da v težkih preizkušnjah nismo nikoli sami.«Premier je v prazničnem voščilu državljane še pozval, naj Veliko noč praznujejo le z najožjimi družinskimi člani, saj epidemije še ni konec. »Nasprotno, po vseh podatkih in ocenah stroke smo zaradi novih variant virusa na začetku tretjega vala, zato vas, dragi rojaki, prosim, da upoštevate ukrepe, ki varujejo vse, še posebej pa najbolj ogrožene. Nič drugega kot varovanje zdravja in življenj je naš cilj. Vsak nov dan bomo imeli na razpolago več cepiva in samo precepljenost lahko zaustavi epidemijo. Zato verjamem, da bomo tudi to preizkušnjo premagali. Kot smo že mnoge doslej. Zato ne izgubite upanja. Pazite nase in svoje bližnje. Ostanite doma. Ostanite zdravi in pogumni,« je voščilo sklenil Janez Janša.Do vala stečajev nemških podjetij, ki so se ga mnogi bali, v koronskem letu 2020 ni prišlo. Nasprotno, število stečajev se je kljub pandemiji covida-19 zmanjšalo na najnižjo raven po letu 1999. Sodišča so uvedla 15.841 insolvenčnih postopkov, kar je 15,5 odstotka manj kot leto prej, so sporočili iz nemškega statističnega urada. Običajno je treba v Nemčiji zahtevek za uvedbo insolvenčnega postopka vložiti najpozneje tri tedne po nastopu razloga za insolvenčnost, kot je denimo prezadolženost ali plačilna nesposobnost. Strokovnjaki so se sprva bali, da se bo število stečajev zaradi koronske krize lani povečalo. Nekateri zdaj menijo, da Nemčiji grozi val stečajev letos. Po nekaterih ocenah znašajo skupne terjatve upnikov skoraj 44,1 milijarde evrov. Leto prej je bil ta znesek precej nižji, pri približno 26,8 milijarde evrov. Zahtevek za insolvenčnost je lani vložilo več pomembnih nemških podjetij, v javnosti je odmeval predvsem stečaj ponudnika plačilnih storitev Wirecard.Velika noč je praznik veselja in upanja. Kristjani izražajo veselje z vzklikom aleluja, ki izhaja iz hebrejskih besed hallelu in Yah, kar pomeni slavite Jahveja, torej Boga, so zapisali v Katoliški cerkvi na Slovenskem.Na veliko noč zjutraj običajno potekajo vstajenjske maše s procesijami, ki pa bodo letos zaradi epidemije odpadle. Duhovniki bodo ob 8. uri zvonili z vsemi zvonovi in tako vernike po domovih povabili k velikonočnemu zajtrku, ki ga sestavljajo jedi, blagoslovljene na veliko soboto. Duhovniki bodo vodili velikonočno mašo v svojih zaprtih župnijskih cerkvah. Papež Frančišek bo v baziliki svetega Petra v Vatikanu imel mašo ob 10. uri, ki se bo sklenila s tradicionalnim blagoslovom Urbi et Orbi (mestu in svetu). Blagoslov bo ob 11.55 prenašala tudi Televizija Slovenija na prvem programu.V Muzeju Victoria & Albert bo od 20. novembra do 8. maja 2022 na ogled razstava Faberge v Londonu: Od romantike do revolucije. Na ogled bo več kot 200 izjemnih okrasnih predmetov, med katerimi bodo v ospredju tri slovita Fabergejeva jajca, ki jih bo za razstavo posodil moskovski Muzej Kremelj, poroča Guardian. Med tremi Fabergejevimi jajci bo na ogled največji imperialni velikonočni pirh, znan kot jajce iz Moskovskega kremlja, ki ga je navdahnila arhitektura moskovske cerkve Marijinega vnebovzetja. Ob njem pa še jajce iz Aleksandrove palače in pa Tristoletno jajce, ki je bilo leta 1913 ustvarjeno ob 300-letnici obstoja dinastije Romanov. Kot navaja Guardian, bo razstava predstavila uspeh, ki ga je imel dvorni draguljar Peter Carl Faberge v Londonu. Faberge se je sicer rodil v Sankt Peterburgu leta 1846 kot potomec hugenotov, ki so se pred pregonom umaknili iz Francije.V Bolgariji bodo danes volili 240 članov tamkajšnjega parlamenta. To bodo prve redne volitve, odkar je vodenje vlade pred skoraj desetletjem prevzel Bojko Borisov. A glede na to, da se premierjevi stranki GERB znova obeta zmaga, večjih sprememb in politične stabilnosti naj ne bi prinesle. Večina poznavalcev in anket se strinja, da bo kot najmočnejša stranka znova izšla stranka GERB, a da bo sestavljanje vlade verjetno zelo težko. Poleg tega bo nov parlament predvidoma precej razdrobljen, saj se vstop vanj obeta kar sedmim strankam. Pred Bolgarijo so tako zelo verjetno znova politično nestabilni časi, k čemur bodo še dodatno prispevale ključne predsedniške volitve letos jeseni.Kristjani danes praznujejo Veliko noč, ki je največji krščanski praznik. Na ta dan se spominjajo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Zaradi ukrepov proti epidemiji covida-19 bodo maše brez navzočnosti vernikov. Pač pa bo na nacionalni televiziji ob 10. uri mogoče spremljati prenos maše iz mariborske stolnice.Razen današnje izjeme do vključno 11. aprila veljajo omejitveni ukrepi, s katerimi želi vlada zajeziti nadaljnje širjenje novega koronavirusa. Prepovedano je prehajanje med statističnimi regijami, razen ob predložitvi negativnega testa PCR, dokazila o cepljenju ali prebolelosti covida-19. Tudi pri tem velja izjema, to je prihod na delo. Omejeno je zbiranje ljudi, izjema so le člani ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva. Prepovedane so vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Slednje so dovoljene le z dovoljenjem ministra. Znova velja nošenje mask na vseh javnih prostorih, tudi na prostem. Do vključno 11. aprila bo pouk potekal na daljavo, vrtci bodo zaprti. Omogočeno bo varstvo za mlajše otroke staršev, zaposlenih v kritični infrastrukturi, v šolah bodo tudi otroci s posebnimi potrebami.