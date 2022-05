Danes uradno do koalicije. Znano, kdo bo vodil Golobove poslance

V nadaljevanju preberite:

Prvaki Gibanja Svoboda, SD in Levica bodo danes s podpisom programa za delo 15. vlade Republike Slovenije tudi uradno povezali stranke v koalicijo. Roberta Goloba, ki ga je predsednik republike Borut Pahor včeraj predlagal v imenovanje, naj bi poslanci teh strank in oba manjšinska poslanca s 55 glasovi jutri izvolili za predsednika vlade. Takoj po tem bo sam v imenovanje predlagal ministrsko kandidatno listo, saj načrtuje vodenje vlade prevzeti do 3. junija.

