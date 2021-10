David Lapornik nastopil mandat namestnika direktorja KPK

Danes je bil v Uradnem listu objavljen Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) s podpisom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. S petletnim mandatom namestnika predsednika KPK je z današnjim dnem nastopil David Lapornik.

Lapornik je že od leta 2018 opravljal delo nadzornega svetnika na KPK. O svoji viziji delovanja KPK je med drugim izpostavil nadgradjo preventivne vloge KPK, okrepitev sodelovanja z drugimi sorodnimi organi, podajo predlogov za izboljšanje zakonodaje na področjih, ki so neposredno vezana na delovanje KPK, razvoj in izobraževanje zaposlenih in oblikovanje jasnih okvirov glede kršitev instituta integritete.

Kot namestnik predsednika KPK je zamenjal Uroša Novaka, ki je julija letos predsedniku republike podal odstopno izjavo.