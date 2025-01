Dela s helikopterjem na grajskem pobočju so končana

V Ljubljani je v okviru projekta ureditve grajskega pobočja za večjo varnost ljudi in objektov pod gradom ta teden potekala sečnja s helikopterskim spravilom. Izvajalci so danes zjutraj zaključili dela, v prihodnjih dneh bodo na brežini samo še pospravljali veje in opravljali manjša ročna dela, povezana z gozdnim redom, sporoča MOL. Hkrati bodo potekala še redna arboristična vzdrževalna dela nad potmi in parkirišči.

Danes in predvidoma jutri bo helikopter v brežino dostavil samo še strojno opremo za vrtanje sider za montažo podajno-lovilne mreže in visokonatezne ograje.

Dela so potekala v skladu z načrtom. Izvajalci del so MOL obvestili, da se je včeraj, 15. januarja 2025, med izvajanjem sečnje na pobočju grajskega griča odlomil del drevesa in zdrsel po pobočju do hiše na Mestnem trgu 8. Pri tem je nastala manjša gmotna škoda, poškodovan ni bil nihče. Po trenutni oceni je poškodovanih šest strešnikov, del žleba in okenska polica, nastale so tudi manjše poškodbe na fasadi in gradbenem odru ob objektu. Delavci podjetja Tisa so drevo že odstranili iz atrija, vzpostavili stik z upravnikom objekta in se dogovorili za odpravo škode.

Dela je izvajal konzorcij izvajalcev, pri čimer je bilo podjetje Tisa vodilni izvajalec s partnerjema Monterra in Flycom Aviation. Dela so potekala skladno z vsemi pridobljenimi soglasji, odločbami in strokovnimi mnenji ter usmeritvami, vključno z mnenji Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije, še sporoča MOL.

Vsem meščankam in meščanom se zahvaljujejo za razumevanje in potrpljenje v času del, izvajalcem del pa za kakovostno opravljeno delo.