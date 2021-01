Delež pozitivnih po PCR testiranjih 35,3-odstoten, umrlo 32 bolnikov

10.22 Opravili 8914 testiranj



V četrtek so v Sloveniji opravili 4.073 PCR testiranj za koronavirus. Pozitivnih je bilo 1437 oseb, delež tako znaša 35,3 odstotka. Opravili so tudi 4841 hitrih testiranj in odkrili 315 pozitivnih (6,5 odstotka testiranih). Skupno so na zadnji dan letošnjega leta tako opravili 8914 testiranj, pozitivnih je bilo 1752 oseb. Umrlo je 32 bolnikov s covidom-19. Po podatkih Sledilnika covid-19 je v državi trenutno 20.339 aktivnih primerov okužb s koronavirusno boleznijo.



10.21 Cepljenje Američanov zaostaja za načrti



Predstavniki administracije v ZDA so v četrtek priznali, da distribucija cepiv in cepljenje Američanov proti koronavirusu zaostaja za načrti. Doslej so od 14. decembra cepili kakih 2,8 milijona ljudi, zvezna vlada pa je državam namesto 20 milijonov obljubljenih odmerkov doslej razposlala 14 milijonov. Operacija distribucije cepiv in cepljenja pod geslom Hitreje od svetlobe, vendar podatki s terena kažejo, da se marsikje zatika. Države in nekatera okrožja izvajajo cepljenja po svoje, ponekod, na primer na Floridi pa prihaja celo do pretepov v vrstah za cepljenje.



V ZDA so 14. decembra začeli cepiti najprej 21 milijonov zdravstvenih delavcev, nato pa tri milijone oskrbovancev v domovih za ostarele. Ponekod cepijo tudi druge, ki niso v tej prvi kategoriji predvidenih za cepljenja. V domovih za ostarele so doslej cepili 170.000 ljudi.



09.55 Epidemija postavila banke v regiji pred velike izzive



Bančni sektor v srednji in vzhodni Evropi je bil pred izbruhom covida-19 v dobrem stanju, obeti za prihodnost so bili dobri. Zdaj pa se banke zaradi pandemije soočajo z velikimi izzivi. Pravih posledic krize še ni mogoče oceniti, a ni dvoma, da je covid-19 močno udaril po bankah v regiji, pravijo pri svetovalni družbi Deloitte. Banke v regiji so bile do izbruha pandemije v dobrem stanju. Leta 2019 je povprečna kapitalska ustreznost znašala 20 odstotkov, slabih posojil je bilo razmeroma malo in so še upadala, povprečna donosnost kapitala je bila pri 12,7 odstotka.



Skoraj 60 odstotkov celotnih sredstev v sektorju je bilo v rokah 15 največjih bančnih skupin. Na prvem mestu je Erste, ki je navzoča v osmih državah v regiji, sledita KBC z navzočnostjo v štirih državah ter Unicredit, ki ima svoje banke v devetih državah v regiji, tudi Sloveniji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: