Denar dela denar

Dohodkovna in premoženjska neenakost prebivalstva je vsekakor ena najbolj izpostavljenih slabih strani sodobnega sveta. Verjetno ni teksta o tej tematiki, ki ne bi izpostavljal negativne plati povečevanja neenakosti, kot tudi ne bomo našli ene izjave, ki bi takšno stanje zagovarjala. A ne glede na prevladujoče mnenje, se razmere na tem področju celo zaostrujejo. Povečuje se delež revnega prebivalstva, na drugi strani pa kopiči bogastvo ozkega kroga ljudi. Je vzrok res samo povezava premožne elite s politiko, ki ji kljub demokratičnim procesom tega trenda ne uspe (ali ga noče) zaustaviti, ali pa so v ozadju tudi kakšni drugi razlogi, ki v sedanjem družbenoekonomskem sistemu vodijo v smer vse večje koncentracije dohodkov in premoženja?