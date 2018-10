Denarne socialne pomoči naj bi ostale višje

Ljubljana – Prvi ukrep, ki ga je ministrica za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) Ksenija Klampfer pripravila na novi funkciji, je zakonski predlog, s katerim naj bi denarne socialne pomoči in varstveni dodatki ostali na sedanji ravni in se ne bi znižali s 1. januarjem 2019, kot je predvideno v sedanjem zakonu. Denarna socialna pomoč oziroma minimalni dohodek za samsko osebo je danes 392,75 evra na mesec, kar je osnova za izračun po ekvivalenčni lestvici. Po njej, na primer, par brez otrok dobi 616,62 evra, en starš brez dohodkov in premoženja z dvema otrokoma je upravičen do 1115,62 evra denarne socialne pomoči in otroških dodatkov, dva ...