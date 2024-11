Desetina jih ne ve, da so okuženi

Stigma in diskriminacija še vedno spremljata obolele z aidsom in tudi bolezen samo. Prav to pa so ob slabem poznavanju virusa hiv bistvene ovire za omejitev epidemije omenjenega virusa, s katerim se je samo lani v svetu okužilo 1,3 milijona ljudi, 630.000 pa jih je umrlo. Vseh zemljanov, okuženih s hivom, je bilo leta 2023 nekoliko manj kot 40 milijonov.

Zgodnje zdravljenje preprečuje prenos okužb. INFOGRAFIKA: Delo

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, po katerih se je od začetka epidemije z virusom hiv okužilo več kot 88 milijonov ljudi, umrlo pa okoli 43 milijonov, je najbolj prizadeta regija še vedno Afrika. Tu vsak 30. odrasli živi s hivom; več kot 20-odstotno razširjenost, denimo, zaznavajo v Esvatiniju (nekdanja kraljevina Svazi, o. p.), Bocvani, Lesotu in Zimbabveju. Enako strah vzbujajoči so podatki o hivu med nosečnicami in otroki: okuženih je 1,2 milijona bodočih mater in 1,4 milijona otrok, le 77 odstotkov vseh obolelih v svetu pa je lani imelo možnost dostopa do protiretrovirusne terapije.

1,3 mio Zemljanov se je leta 2023 na novo okužilo s hivom

90 odstotkov okuženih prejema učinkovito terapijo in ne morejo okužiti drugih

Letošnje geslo svetovnega dneva aidsa 1. decembra je »Moje zdravje, moja izbira, moja pravica«. V tem duhu zveni tudi poziv članov komisije za aids na ministrstvu za zdravje, ki v zvezi s hivom poleg odgovornosti vsakega za lastno zdravje in zdravje drugih poudarja tudi spoštovanje človekovih pravic, enakopravnega dostopa do zdravstvenih storitev in solidarnost z obolelimi.

Slovenija uspešna pri obvladovanju hiva

Slovenija je pri preprečevanju diskriminacije pacientov s hivom naredila korak naprej, saj zakon o pravici do pozabe osebam, ki so prebolele bodisi raka bodisi okužbo s hepatitisom C, in tudi vsem pacientom, ki se zdravijo zaradi hiva, omogoča enakopraven dostop do finančnih in zavarovalnih storitev. Poleg tega je v pripravi tudi nova strategija, povezana s hivom; sedanji bo veljavnost potekla leta 2025.

Moje zdravje, moja izbira, moja pravica je geslo letošnjega 1. decembra, svetovnega dneva boja proti aidsu. FOTO: Shutterstock

Slovenija sodi med države z eno najnižjih stopenj epidemije hiva v Evropi. Dr. Irena Klavs z NIJZ pravi, da smo letos do 20. novembra zabeležili 36 novih diagnoz ali dve manj kot lani v vsem letu. »Najpogostejši način prenosa so še vedno nezaščiteni spolni odnosi. Največ novih okužb, 19, smo zaznali med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, vendar je to za zdaj devet primerov manj, kot smo jih zabeležili v vsem letu 2023. Med osmimi primeri novih diagnoz med ženskami se jih je šest najverjetneje okužilo s heteroseksualnimi spolnimi odnosi, medtem ko za drugi dve nismo mogli opredeliti najverjetnejšega načina okužbe,« je povedala Klavsova. NIJZ ocenjuje, da v Sloveniji živi nekoliko manj kot 950 oseb s hivom, od tega jih približno ena desetina, to je kar okoli 90 oseb, ne ve, da imajo hiv. Več kot 90 odstotkov okuženih prejema učinkovito protiretrovirusno terapijo in ne morejo okužiti drugih, zagotavlja sogovornica. Med uporabniki drog, nosečnicami in otroki letos ni bilo novih diagnoz.

Letošnje geslo je Moje zdravje, moja izbira, moja pravica. Pri nas je manj kot 950 oseb s hivom, od tega jih približno ena desetina ne ve, da imajo hiv. Pri zgodnjem odkrivanju okužbe imajo pomembno vlogo izbrani zdravniki.

Polno življenje kljub okužbi

Za dr. Janeza Tomažiča s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana pa je še posebno pomembno, »da ljudje vedo, da ob pravočasnem in rednem zdravljenju hiva lahko živijo polno in kakovostno življenje«: »Kdor se redno zdravi in ima nezaznavno koncentracijo virusa v krvi, pri spolnih odnosih ne more prenesti okužbe na druge. Učinkovito zdravljenje v veliki meri preprečuje tudi druge načine prenosa, denimo v zdravstvu ali z nosečnice na otroka ...«

Vse možnosti testiranja

V skupnem programu nevladnikov, stroke in države Odziv na hiv imajo vse več uporabnikov. FOTO: Shutterstock

Pri zgodnjem odkrivanju okužbe s hivom imajo pomembno vlogo izbrani zdravniki, ki so po besedah dr. Nene Kopčavar Guček iz Zdravstvenega doma Ljubljana, »pogosto prvi stik bolnika z zdravstvenim sistemom«. Pri izbranem osebnem zdravniku se je mogoče tudi testirati, pri čemer se testiranje na hiv, hepatitis B in C – tako dr. Kopčavar Guček – zaračunava »kot ločeno zaračunljiv material, zato ne predstavlja dodatnega stroška«. Vse več uporabnikov pa imajo tudi v skupnem programu nevladnikov, stroke in države Odziv na hiv, ki omogoča testiranje moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi. Malo novih diagnoz hiva med to populacijo pripisujejo prav dobremu sodelovanju omenjene trojice.

V še enem nevladnem projektu Expand se lahko testirajo tudi prebežniki, uporabniki drog in tisti, ki opravljajo spolno delo.