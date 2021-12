Desus je postal neparlamentarna stranka

V nadaljevanju preberite:

Stranka se je odločila, da gre svojo pot, pravi predsednik Desusa Ljubo Jasnič, s poslanci smo se razšli. Kaj to pomeni za stranko, ki je formalno parlamentarna, nima pa dejansko več svojih poslancev? Komu so obljubili svoje podpise za vložitev kandidatnih list? Marsikdo je ob novicah na to temo precej presenečen. Po dolgem času se je oglasil tudi vodja poslanske skupine Franc Jurša. Kaj nam je povedal?