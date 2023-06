Deževje včeraj ponekod povzročalo težave, nevihte tudi danes

Močnejše deževje je v soboto povzročalo težave na območju regijskih centrov za obveščanje Ljubljana, Murska Sobota, Maribor, Slovenj Gradec in Novo mesto. Na pomoč je priskočilo 12 gasilskih društev ter cestna in komunalna podjetja. Tudi danes so napovedane krajevne plohe in nevihte, narastejo lahko vodotoki v vzhodni Sloveniji.

Zaradi sobotnega močnega deževja so centri za obveščanje prejeli obvestila o 13 dogodkih. Meteorne vode so zalivale stanovanjske objekte, kleti, gospodarska poslopja in cesto. Na pomoč so priskočili gasilci ter delavci cestnih in komunalnih podjetij, ki so na več lokacijah izčrpali vodo, nameščali protipoplavne vreče ter čistili prepuste in odtoke meteorne vode.

V noči na nedeljo se je na glavno cesto Dravograd-Ravne na Koroškem podrlo drevo, ki so ga razžagali in odstranili delavci cestnega podjetja VOC Celje, navaja center za obveščanje.

Danes bodo reke počasi upadale ali pa bo vodnatost ustaljena

Reke v vzhodni Sloveniji so ponoči prehodno narasle in že upadajo, vodnatost večine rek po državi pa je ostala srednja in povečini nespremenjena. Velik pretok imata Mura in Rinža, obe še zmerno naraščata. Danes bodo reke še naprej počasi upadale ali pa bo njihova vodnatost ustaljena, pretoki večine rek bodo ostali srednji, navaja današnje hidrološko poročilo Agencije RS za okolje (Arso).

Hidrologi z Arsa opozarjajo, da lahko tudi danes popoldne in zvečer ob krajevno močnejših nevihtah pride do poplavljanja padavinske in zaledne vode, narastejo lahko posamezni manjši vodotoki in hudourniki.

Največ možnosti za ta pojav bo danes na območju vzhodne Slovenije, kjer lahko posamezne reke zvečer in v noči na ponedeljek prehodno narastejo do velikih pretokov. V ponedeljek in torek bodo nato reke večinoma upadale.

Po napovedih vremenoslovcev bo danes spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe, sredi dneva, popoldne in zvečer tudi nevihte. Ponoči bodo sprva še krajevne plohe in nevihte, do ponedeljkovega jutra pa se bo delno zjasnilo.