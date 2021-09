Dialog med politiki namesto dialoga z državljani

V nadaljevanju preberite:

Strateški forum Bled (BSF), ki se bo začel danes, bo eden izmed vrhuncev slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije. Vlada ga je izpostavila kot ključni dogodek, ki bo v Sloveniji organiziran v okviru konference o prihodnosti Evrope. Toda ob tem se poraja vprašanje, ali je politična razprava na najvišji ravni, kakršne smo vajeni na Bledu, resnično smisel tega vseevropskega posveta.



»Ne vidim organizirane javne razprave o tem, kakšno Evropo si želimo. Blejski strateški forum to zagotovo ni. To ni dialog z državljani,« nam je svoj pogled na to, kako se je vlada lotila izvedbe slovenskega dela konference o prihodnosti Evrope, zaupal neimenovani ­diplomatski vir.



Namen konference o prihodnosti je predvsem prisluhniti evropskim državljanom in njihovim predstavam, kakšna bi morala biti Evropska unija. Toda v Sloveniji ta razprava za zdaj poteka tako rekoč samo med politiki, kljub dejstvu, da si je vlada konferenco o prihod­nosti Evrope izbrala kot eno od prioritet predsedovanja, ki sovpada z večjim delom tega manj kot leto dni trajajočega vseevropskega demokratičnega eksperimenta.