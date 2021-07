Digitalno potrdilo v treh korakih in brez obiska upravne enote

Brez drame, digitalno potrdilo si uredite v aplikaciji mBills

FOTO: mBills

Kako torej do digitalnega potrdila

Najprej morate seveda imeti mBills. Če aplikacijo že imate, je to odlično, brezplačno pa si jo lahko na napravo iOS prenesete s klikom na to



Ko uredite prenos, je čas za akcijo in urejanje potrdila. Za to potrebujete le naslednje tri korake: V aplikaciji mBills odprite zavihek Marketplace in izberite ponudnika Halcom. Izberite Kvalificirano digitalno potrdilo za lažja potovanja in sledite postopku do konca nakupa. V zelo kratkem času prejmete na e-naslov nadaljnja navodila za prevzem digitalnega potrdila. Najprej morate seveda imeti. Če aplikacijo že imate, je to odlično, brezplačno pa si jo lahko na napravo iOS prenesete s klikom na to povezavo tu pa kliknite , če imate napravo Android. Ste uporabnik naprave Huawei? Potem si lahko aplikacijo namestite tukaj Ko uredite prenos, je čas za akcijo in urejanje potrdila. Za to potrebujete le naslednje tri korake:

Halcom dobite ​Več informacij o pridobivanju digitalnega kvalificiranega potrdila podjetjadobite tukaj . Veselo počitnikovanje vam želimo!

Urediti si moramo digitalno potrdilo za dostop do potrdil o cepljenju, prebolelosti ali testiranju. Za pridobitev tega pa moramo čakati v dolgih vrstah na upravni enoti. A ni treba, da je tako. V nadaljevanju vam predstavimo možnost, ki vam omogoči, da si kvalificirano digitalno potrdilo uredite kar od doma. Brez obiska upravne enote.Pred dopustom imamo vsi ogromno dela. Končati moramo vse delovne obveznosti, v trgovino se odpravljamo še po zadnjih opravkih, urediti si moramo še turistično zavarovanje in menjati valute. Če povzamemo: opravkov je več kot preveč, letos pa se moramo ukvarjati še s pridobivanjem kvalificiranega digitalnega potrdila za dostop do potrdil o cepljenju, prebolelosti ali testiranju. Povsod že slišimo govorice o gneči na upravnih enotah in prav nihče noče lepih sončnih dni zapraviti za čakanje v vrstah. In v resnici vam tega tudi ni treba početi. Digitalno potrdilo si lahko namreč uredite kar z aplikacijo – ne da bi zapustili udobje domačega kavča.Če še ne poznate mobilne denarnice mBills, je najbolje, da vam jo na kratko predstavimo. Gre za slovensko mobilno denarnico, s katero lahko plačujete položnice, nakazujete denar prijateljem, plačujete v fizičnih in spletnih trgovinah in. Po novem pa si lahko v mBills uredite tudi, s katerim lahko dostopate do portala zVem. mBills je v ponudbo dodal podjetje Halcom, ki ponuja kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe za uporabo na osebnem računalniku.Cena digitalnega potrdila je le 10,16 EUR, po oddanem naročilu pa ga prevzamete na svojem osebnem računalniku. Digitalno potrdilo si lahko tako uredite 100-odstotno digitalno, počitnice pa bodo še korak bližje!Naročnik oglasne vsebine je Mbills d.o.o.