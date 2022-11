Dijaki in študenti že prejemajo covidne dodatke

Na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje so do 4. novembra prejeli 12.389 popolnih zahtevkov upravičencev za izplačilo covidnega dodatka, kar predstavlja skupni znesek v višini okoli 2,5 milijona evrov. Kot je poudaril državni sekretar na ministrstvu za obrambo (Mors) Rudi Medved, je Mors svoj dolg do dijakov in študentov poravnal oziroma bodo dodatki izplačani do konca leta, so sporočili z ministrstva.

»Če bo treba, bomo dodatke izplačali tudi v prihodnjem letu in tako izpolnili določila zakona, ki ga je država sama sprejela,« je dejal Medved. Ta je danes sprejel predstavnika Dijaške organizacije Slovenije Simona Trussevicha in predstavnico Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar. Seznanil ju je s potekom izplačila covidnih dodatkov, do katerega je po 77. členu zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 (PKP 10) upravičenih okrog 12.000 dijakov in študentov.

Izplačilo omenjenega dodatka je prejšnja vlada naložila upravi za zaščito in reševanje, vendar bi zaradi napačnega tolmačenja 77. člena večina dijakov in študentov, ki so bili vpoklicani za opravljanje dela v rizičnih razmerah, ostala brez njega. Mors je ob prihodu ekipe ministra Marjana Šarca to krivico odpravil in pripravil vse potrebno za izplačilo dodatka za dijake in študente. »Imamo dobre novice za dijake in študente, upravičene do izplačila covidnega dodatka. Z izplačili smo že začeli. Ekipa ministra Šarca je prisluhnila apelu dijakov in študentov, ki jih je prejšnja vlada pri tolmačenju 77. člena omenjenega zakona opeharila,« je po srečanju z obema organizacijama poudaril Medved.

Grubar: Vsi, ki so opravljali delo v rizičnih razmerah, morajo biti za svoje delo plačani

Predsednica ŠOS Marike Grubar je poudarila, da so letos spomladi pri takratnih odločevalcih naleteli na zaprta vrata. »Ugotovili smo, da je upravičencev, ki so se obrnili na nas, vsaj dva tisoč. Junija smo se odpravili na Mors k državnemu sekretarju, kjer so nam imeli prisluhnili in začeli urejati problematiko. Na Študentski organizaciji Slovenije bomo vztrajali do zadnjega in na to opozarjali. Vsi študenti in dijaki, ki so opravljali delo v rizičnih razmerah, morajo biti za svoje delo plačani.«

»Danes tukaj stojim z občutkom veselja – kar je bilo obljubljeno, je bilo tudi realizirano. To ni samoumevno,« pa je poudaril predsednik Dijaške organizacije Simon Trussevich. »Počaščen sem, da smo dijaki in študenti enakovreden partner v tem dialogu. Ta praksa mora postati redna praksa dialoga med mladimi in odločevalci. Le tako bomo lahko zagotovili normalno delovanje države.«