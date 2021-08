Dikaučič ob napovedani interpelaciji zavrača očitke

Tretja napovedana interpelacija v zadnjih dneh

Minister za pravosodjez vsebino interpelacije, ki jo je danes napovedala LMŠ, uradno ni seznanjen. Očitke, ki jih je moč zaslediti v medijih, pa v celoti zavrača, so sporočili z ministrstva. Po mnenju LMŠ se je Dikaučič v tem času, ko je minister, izkazal za izredno slabega varuha pravne države.Vodja poslancev LMŠe v današnji izjavi novinarjem povedal, da je LMŠ opozicijskim SD, Levica in SAB ter poslanski skupini nepovezanih poslancev v pregled poslala predlog dveh interpelacij, in sicer interpelaciji ministra za okoljeter ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča.Po oceni LMŠ se je Dikaučič v tem času, ko je minister, izkazal za izredno slabega varuha pravne države. Med očitki je njegovo ravnanje v zvezi s postopkom imenovanja evropskih delegiranih tožilcev in »da je bil tiho pri neustavnem predlogu zakona o nalezljivih boleznih«.Dikaučič, ki je minister v kvoti najmanjše vladne stranke SMC, je sicer zadnji, ki se je pridružil ministrski ekipi v vladi. Poslanci so ga za ministra potrdili 15. junija, s 44 glasovi za in 41 proti. Nasledil je, ki je s funkcije odstopila ravno zaradi nestrinjanja z ravnanjem vlade glede postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev.To je tretja napovedana interpelacija v zadnjih dneh. V torek je predsednica SD napovedala interpelacijo ministrice za izobraževanje