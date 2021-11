Dikaučičev manever, obsojen na neuspeh

Pravosodni minister Marjan Dikaučič je vložil predlog sprememb zakona o državnem tožilstvu, ki spreminja način izbire kandidatov za delegirane tožilce. Z novelo bi omogočili, da bi lahko pravosodno ministrstvo samo predlagalo kandidate za evropske delegirane tožilce, končno odločitev, katera imena bodo posredovana evropskemu javnemu tožilstvu, pa bi imela vlada. »Šteje se, da storitve evropskega delegiranega tožilca, ki je predlagan v imenovanje na podlagi določb zakona o državnem tožilstvu, ne bodo več potrebne za opravljanje dolžnosti EJT, ko vlada EJT predloži listo kandidatov iz spremenjenega zakona, vendar najpozneje po treh mesecih od uveljavitve tega zakona,« piše v predlogu sprememb zakona.

Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja je kolegij evropskega javnega tožilstva danes imenoval za slovenska evropska delegirana tožilca s petletnim mandatom.

Po oceni naših sogovornikov, pravnih strokovnjakov, je zakonski predlog brezpredmeten, saj imenovanih delegiranih tožilcev ne more zamenjati ne Janez Janša in ne vlada, pač pa le kolegij evropskega javnega tožilstva. Po neuradnih informacijah so novelo zakona pripravili v kabinetu predsednika vlade in ga vsilili pravosodnemu ministru Marjanu Dikaučiču. Zakon poleg tega ne more veljati za nazaj, torej za imenovana evropska delegirana tožilca ne velja.

Pravosodno ministrstvo se sklicuje na evropske predpise, ki omogočajo zamenjavo delegiranega tožilca v primeru, če 'njegove storitve niso več potrebne'. Evropska komisija je Sloveniji že jasno povedala, da je takšno tolmačenje uredbe napačno. Manever torej nima možnosti za uspeh.

Brane Golubovič, vodja poslanske skupine največje opozicijske stranke LMŠ pa novico komentira: »Naredili bomo vse, da se ta norost ustavi in zakon ne bo sprejet.«

»To je golo norčevanje iz zdrave pameti, ki je predlagateljem novele zakona očitno močno primanjkuje. Sreča v nesreči je, da tožilsko samostojnost v tem primeru poleg ustave varuje tudi pravo EU. Oba evropska delegirana tožilca sta zato lahko mirna in bosta brez dvoma dokončala petletni mandat, ki jima je bil podeljen danes z imenovanjem. Se pa zna zgoditi, da bo zaradi poskusa političnega vmešavanja v delo EDP po t.i.poljski formuli, ki jo sodišče EU redno pošilja na smetišče zgodovine, sedaj podobne mednarodne pravne in politične blamaže deležna tudi Slovenija,« je povedal Aleš Zalar, nekdanji pravosodni minister.