Đilas: Režima sta sodelovala tudi v primeru Tanje Fajon

Nekdanji župan Beograda Dragan Đilas je za Delo spregovoril o dogovoru med srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in tedanjim slovenskim premierom Janezom Janšo o sodelovanju državnih organov dveh držav. V okviru tega dogovora so slovenski organi iskali informacije o Đilasovih poslih v Sloveniji in drugih državah EU, srbski pa o spornih transakcijah energetske družbe Gen-I na Balkanu v času, ko jo je še vodil sedanji premier Robert Golob.