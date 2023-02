Pakt Vučić-Janša pod drobnogledom poslancev

V nadaljevanju preberite:

Poslanci Gibanja Svoboda so vložili zahtevo za parlamentarno preiskavo sumov, da so se člani prejšnje in sedanje vlade vpletali v predkazenske in druge postopke ter pri tem nedopustno vplivali na delo policije. Poslanec te stranke Miha Lamut je dejal, da bodo poleg političnih vplivov na policijo preiskovali tudi sume zlorab finančne uprave in urada za preprečevanje pranja denarja z namenom diskreditacije političnih nasprotnikov.