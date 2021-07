Diplomatski zdrs, tokrat na iranski šahovnici

V nadaljevanju preberite:

Po informacijah iz Mladike so v nedeljo in včeraj pregorevali telefoni. Predvsem iz držav EU so se vrstili klici s prošnjami za pojasnilo v zvezi z nastopom slovenskega premiera Janeza Janše na sobotnem dogodku v organizaciji iranske diaspore, kjer je pozval k neodvisni preiskavi pokola 30.000 političnih zapornikov v Iranu leta 1988. Janša je pri tem opozoril na vlogo iranskega predsednika Ebrahima Raisija.

Izvedeli smo, da Janšev nastop na forumu in njegova vsebina nista bila usklajena z zunanjim ministrstvom. Janšev nastop je slovenske diplomate presenetil in ujel na levi nogi, saj niso bili vnaprej usklajeni, kar je pri tako občutljivih zunanjepolitičnih temah nujno.