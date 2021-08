Direktor STA vnovič pozval Ukom k dogovoru o vsebini pogodbe o financiranju

STA znova opozarja, da je ogroženja njena likvidnost

Ukom je v torek vodstvu STA sporočil, da zavrača plačilo mesečnega zahtevka tudi za julij. STA ostaja brez državnega financiranja, ki ga za izvajanje javne službe predvideva zakon o STA, že 237 dni. Ukom je zapisal, da čaka na predloge sprememb osnutka pogodbe, direktor STAvnovič poziva k usklajevalnemu sestanku.Kot so spomnili v vodstvu STA, to v juliju ni podpisalo pogodbe, ki jim jo je predložil Urad vlade za komuniciranje (Ukom), saj v njej ni bila upoštevana nobena ključna pripomba STA, obenem pa je sodišče tedaj začasno zadržalo izvajanje vladne uredbe o izvajanju javne službe, na katero je Ukom oprl svoj predlog pogodbe. Tako so 21. julija prosili za nov krog usklajevalnih pogovorov, vendar do torka niso od Ukoma prejeli nobenega odziva.Ukom je v torek znova zavrnil mesečni zahtevek, že sedmi po vrsti, z argumentom, da s STA nima sklenjene pogodbe. Obenem je navedel, da od vodstva STA čaka predloge glede pogodbe. Vodstvo STA, ki nadaljevanje pogovorov pozdravlja, je v odgovoru na dopis predlagalo nov usklajevalni sestanek o besedilu pogodbe, »ki bo upoštevalo celotni pravni okvir, ki ureja delovanje STA«, so navedli v sporočilu za javnost. V Ukomu pa v dopisu navajajo, da ne bodo sklenili pogodbe, kot je bila sklenjena v preteklosti.Ukom sicer med razlogi za zavrnitev julijskega zahtevka navaja tudi že izvršen prenos terjatve na drugo družbo na dan, ko so zahtevek prejeli. Ob tem so v vodstvu STA v sporočilu za javnost opozorili, da je zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti, ki jih vladi nalagata zakon o STA in sedmi protikoronski zakon, že nekaj mesecev ogrožena likvidnosti podjetja.Za pridobitev sredstev, ki bi omogočala preživetje agencije, so posegli po različnih pravno-finančnih vzvodih, vključno s sodnimi izvršbami in odprodajo terjatev. Na ta način so za zdaj še ohranili STA pri življenju in približno 100 ljudem zagotovili plačilo za njihovo delo.»Vendar nadaljnje nefinanciranje STA ogroža usodo Slovenske tiskovne agencije, njenih sodelavk in sodelavcev ter informiranost domače in tuje javnosti,« je v današnjem sporočilu za javnost poudaril Veselinovič.