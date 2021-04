Direktor uprave za varno hrano bo zamenjal glavno inšpektorico

Generalni direktor Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Matjaž Guček je začel postopek premestitve direktorice Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreje Bizjak. Kadrovske premestitve ob nastopu novih funkcij niso neobičajna praksa, so povedali na upravi, katere vodenje je Guček prevzel 16. marca.



Guček je postopek premestitve Bizjakove na drugo delovno mesto začel v sredo. »Postopek še ni zaključen, tako da Andreja Bizjak do zaključka postopka še naprej opravlja funkcijo direktorice Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,« so danes povedali na upravi, potem ko je časnik Dnevnik poročal, da je Guček razrešil oz. premestil Bizjakovo.



Ob prevzemu funkcije je generalni direktor uprave zastavil ključne naloge in cilje, ki jim bo sledil v mandatu vodenja, pravijo na upravi. »Področje, ki mu bo pri vodenju namenjal izjemno pozornost, je izvajanje nalog na področju zagotavljanja varne hrane ter postavitev sistema, ki bo zmanjševal tveganja na področju varne hrane. Kadrovske premestitve ob nastopu novih funkcij niso neobičajna praksa. Direktor želi na ta način tudi učinkoviteje izrabiti resurse, ki so mu na voljo,« so povedali in dodali, da bo Bizjakova po premestitvi opravljala »druge najzahtevnejše naloge, vezane na ključne sistemske rešitve delovanja organa«.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: