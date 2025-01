Do kadrovske rešitve z vezano trgovino?

V nadaljevanju preberite:

Po opravljenem krogu posvetovanj o imenovanjih, ki so pred politiko, je jasno, da o kandidatih za varuha za človekovih pravic, guvernerja Banke Slovenije in sodnika sodišča Evropske unije poslanci še ne bodo odločali na januarski seji. Da bo potreben dodaten krog, so nakazovali že vodje poslancev. Včeraj so to sporočili še iz urada predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki bo kandidate predlagala poslancem v imenovanje.