Dobro pripravljeni na krize, a pozabljamo na pitno vodo

Predlog evropske strategije za izboljšanje pripravljenosti na krize, ki med drugim poziva k temu, naj imajo ljudje za najmanj 72 ur zalog osnovnih potrebščin za krizne razmere, je znova odprl vprašanja, kako smo v Sloveniji pripravljeni na različne krize. Kako se zavedamo pomena varnosti? Koliko smo se pripravljeni informirati o tej temi? In kje je meja med ozaveščanjem o pomenu varnosti ter ustvarjanjem nepotrebne panike?

»Ali imaš gasilni aparat v avtu?« S tem vprašanjem mi je na vprašanje, kako pripravljeni se mu zdimo Slovenci na različne krize, odgovoril sogovornik iz obrambno-varnostnih struktur, ki je zaradi narave svojega dela želel ostati anonimen. Sam seveda imam gasilni aparat, sicer zgolj po naključju, ker sem ga dobil ob nakupu avta. Po mnenju sogovornika je že to, da je gasilni aparat v kabinah slovenskih osebnih avtomobilov bolj redkost kot ne, nazorna ilustracija sproščenega odnosa povprečnega Slovenca do varnosti. V kuhinji tudi izjemno rado zagori, vprašajte se, ali imate v stanovanju gasilni aparat. Če ga imate, ali ga znate uporabiti? Kdaj je bil nazadnje pregledan in ali je aparat sploh še uporaben?

Pozitiven odnos do varnosti posameznika hitro pripelje do tehtnega razmisleka o tem, kaj ima in kaj še potrebuje, da bi lahko bil samooskrben tri ali več dni v primeru izpada elektrike in ustavitve normalnega delovanja družbe, ki sta običajna posledica naravnih in drugih nesreč ter vojne.