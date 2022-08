Dobrodošlo sodelovanje civilne družbe pri zakonodaji

V nadaljevanju preberite:

Iz opozicije je slišati kritike, da v Sloveniji z nastopom vlade Roberta Goloba vlada civilna družba. Inštitut 8. marec je ta teden začel zbirati podpise za predloga zakonov o osnovni šoli in šolski prehrani, s katerima želijo vsem osnovnošolcem zagotoviti brezplačna kosila. Julija pa je državni zbor sprejel omnibus zakonov proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti, ki posega v vsebino enajstih zakonov, ki so bili sprejeti v času tretje vlade Janeza Janše.

»Nič ni slabega v tem, da posamezni državljani, društva, skupine, interesne skupine, nevladne organizacije ali civilna družba predlagajo zakonske spremembe, poslanci pa te zakonske ideje ali predloge posvojijo, predebatirajo skozi zakonodajni postopek in državni zbor zakone sprejme,« na kritike iz opozicijskih vrst odgovarja profesor prava dr. Jurij Toplak, profesor z mariborske Alma Mater Europaea in univerze Fordham v New Yorku.