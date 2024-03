Dodatek le ob postopku vsako leto

V nadaljevanju preberite:

»Če država omogoča pravice, mora vzpostaviti tudi poti za njihovo uresničevanje,« je varuh človekovih pravic Peter Svetina kritičen do ureditve, po kateri morajo starši otrok z downovim sindromom vsako leto znova zaprositi za dodatek za nego otroka. Na ministrstvu za delo odgovarjajo, da je sprememba pravilnika, ki to ureja, v medresorskem usklajevanju, da pa komisije odločajo o višini dodatka glede na razvoj sekundarnih bolezni in dejansko stanje.