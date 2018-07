Doktorjev znanosti se ne smemo bati

Ljubljana – Skoraj stoletje po tem, ko so na najstarejši slovenski univerzi promovirali prvi doktorat, število doktorjev znanosti narašča. Vendar se potenciala najzahtevnejšega študija Slovenija ne zaveda dovolj, opozarjajo sogovorniki. Vsi študenti si ga ne morejo privoščiti, prav tako ni nujno, da najvišji naziv odpira vrata do boljših kariernih možnosti.



Od leta 1920, ko so na Univerzi v Ljubljani podelili prvi doktorat, do maja letos je bilo na največji slovenski univerzi promoviranih 11.380 doktorjev znanosti. Na vseh slovenskih univerzah je lani po podatkih statističnega urada doktoriralo 514 študentov, kar je 109 več kot leta 2008. Za družbo je dobro, da želi vedno več študentov doseči največ, kar je na univerzi mogoče, komentira predstojnica Doktorske šole Univerze v Ljubljani dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela. Vendar za to, da bi diplomanti znanje vedno ustrezno uporabili, ne naredimo dovolj.



Med študenti, ki so v doktorski študij vključeni kot mladi raziskovalci, in tistimi, ki so brez tega statusa, so velike razlike. Prvim je lažje, saj se lahko zaradi zaposlitve in dostopa do projektov osredotočijo na raziskovalno delo, razmišlja Aleksandra Kanjuo Mrčela. »Raziskovanje je moja velika strast, zelo rada delam in se učim,« motivacijo za doktorski študij pojasni Beti Vidmar, mlada raziskovalka na katedri za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo ljubljanske biotehniške fakultete. Na doktoratu izpopolnjuje svoje veščine in znanje, za kar na prvi in drugi stopnji ni bilo vedno dovolj možnosti.

Negotove zaposlitve

Na nekaterih področjih, kakršni sta tehnika in naravoslovje, se študenti težje ali sploh ne odločajo za delo mladega raziskovalca, razlaga predstojnica doktorske šole: »Marsikdo se raje odloči za delo v gospodarstvu, kjer mu lahko ponudijo precej višjo plačo.« Po drugi strani dela še vedno veliko doktorjev znanosti v prekarnih oblikah zaposlitev, opravljajo dela, ki ne ustrezajo zahtevnosti njihove izobrazbe, ali pa so brezposelni. Konec junija je bilo na zavodu za zaposlovanje 138 registriranih brezposelnih z nazivom doktor znanosti, kar je skoraj 100 več kot na začetku gospodarske krize.



Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za sofinanciranje šolnin doktorskih programov, ki stanejo večinoma okoli tri tisoč evrov na letnik, na treh javnih univerzah za študijsko leto 2017/18 namenilo 3,3 milijona evrov sredstev, do katerih so nekateri študenti upravičeni glede na več meril. Čeprav je Slovenija ena redkih evropskih držav, v katerih je sofinanciranje doktorskega študija del zakona o visokem šolstvu, pri finančnih pogojih za doktorande ne more tekmovati z drugimi evropskimi državami. Za raziskovanje in razvoj je po podatkih statističnega urada leta 2016 namenila 2,01 odstotka BDP, kar je pod evropskim povprečjem.

Bega možganov ni konec

Zaradi tega po mnenju Aleksandre Kanjuo Mrčele slovenske univerze težje privabijo najboljše kandidate na doktorske programe, prav tako nekateri najboljši znanstveni potenciali odhajajo v tujino. »Uhajajo nam vrhunski kadri, najbolj prodorni in ambiciozni, ki uspešno pridobivajo mesta v svetovnih centrih,« pravi direktor Instituta Jožef Stefan dr. Jadran Lenarčič. Mladi raziskovalci morajo javna sredstva za raziskovanje porabljati premišljeno, kar ni najlažje, saj od njih pričakujejo vrhunske rezultate, razlaga Beti Vidmar: »Znanstvena odličnost je odvisna od raziskovalnih projektov in objav, te pa so povezane z denarjem za znanost.«



Investicija v znanost bi morala biti prednostna in strateška naloga države, se strinjajo sogovorniki. Aleksandra Kanjuo Mrčela poudarja, da si želijo več sredstev za postdoktorske programe, s katerimi bi lahko privabili več tujih strokovnjakov in vrnili slovenske doktorje znanosti: »Ne smemo se bati izobraženih kadrov, saj znanje vedno ustvarja nove priložnosti.« Brez doktorjev znanosti tudi po mnenju Jadrana Lenarčiča Slovenija nima možnosti za razvoj, ti pa potrebujejo boljšo infrastrukturo in inovativno okolje, predvsem pa dolgoročno vizijo države.