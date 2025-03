Dolgo vroče poletje na štajerski avtocesti

Promet na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo v naslednjih mesecih precej zgoščen. Konec meseca bodo začeli intenzivnejša dela, odprti bodo skupno trije prometni pasovi. Najzahtevnejša dela bodo sledila poleti, ko bosta odprta le dva pasova. Dars, ministrstvo za infrastrukturo in ministrstvo za notranje zadeve opozarjajo, da obvoza ne bo, tovornjaki morajo ostati na avtocesti. Zastoji so že zdaj.

Kaj se obeta ob obnovi avtocestnega odseka na štajerski avtocesti, so predstavili (z leve) notranji minister Boštjan Poklukar, predsednik uprave Darsa Andrej Ribič, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in konjiški župan Darko Ratajc. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je pojasnil, da so obnovo 6,5 kilometra dolgega odseka, vozišč je torej v obe smeri skupno 13 kilometrov, načrtovali že leta 2022, a sta padla v vodo dva razpisa. Tako so začeli konec lanskega leta, v 410 dneh, dela bodo prekinili pozimi, bodo za 61,6 milijona evrov med drugim prenovili vozišča, oba predora, vzpostavili prisilno prezračevanje v predorskih ceveh, sanirali viadukte in mostove ter postavili nove protihrupne ograje.

Obsežnejša dela bodo sledila konec marca, ko bo v smeri proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, zapora bo trajala do konca junija. Kot so pojasnili danes v Tepanjah, bosta v jutranjih konicah odprta prometna pasova proti Ljubljani in eden proti Mariboru, popoldne pa obratno: dva proti Mariboru in eden proti Ljubljani. Najzahtevnejša dela bodo sledila od konca junija, ko bodo obnavljali viadukte in predore. Poleti bo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami preusmerjen na polovico avtoceste, kjer bo potekal dvosmerno po enem pasu v vsako smer. Uvoz na avtocesto proti Ljubljani bo na priključku Slovenske Konjice zaprt. Prihodnje leto bo poleti zaprto vozišče proti Mariboru in promet preusmerjen na drugo polovico avtoceste, kjer bo potekal dvosmerno.

Današnji zastoj na tem avtocestnem odseku, na katerem je trenutno zaprt le odstavni pas. FOTO: Marko Štor

Obvoza ne bo

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je pojasnila, da je ta odsek lani vsak dan prevozilo okoli 41.000 vozil, od tega 7000 tovornih. Trenutno je zaradi del zaprt le odstavni pas med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro, a so že zastoji. Prebivalce tega območja skrbi, da se bo veliko voznikov z avtoceste preusmerilo in bodo imeli kaos na regionalnih cestah, kot je povedal tudi konjiški župan Darko Ratajc: »Župani se zavedamo, da je to treba narediti, vemo pa, da brez težav ne bo šlo. Že zdaj opažamo povečanje prometa.« Alenka Bratušek je poudarila, da obvoza ni in ga ne bo. »Tovornjaki ostajajo na avtocesti. Na državne ali lokalne ceste bodo lahko zapeljali samo tisti, ki imajo tovor namenjen v lokalno okolje. Apeliram na avtoprevoznike, da to pravilo spoštujejo in da prek svojih združenj na to opozorijo tudi kolege v tujini.«

Trenutna dela na omenjenem odseku FOTO: arhiv Darsa

Notranji minister Boštjan Poklukar je opozoril, da gre za zahteven odsek, ki je eden od glavnih koridorjev med Madžarsko in Italijo. Pozval je k strpnosti in spoštovanju prometnih predpisov ter poudaril, da bo policija stroga pri sankcioniranju, da jim bodo pri tem pomagali občinski redarji. Dodal je, da zastoji bodo, zato bo treba na pot prej. Kot je povedal Zvonko Zavasnik iz Darsa, njihova prometna študija kaže, da bo zamuda do največ pol ure za voznike na avtocesti, prav toliko naj bi bila dolga zamuda za tiste, ki bodo pot opravili na vzporednih cestah. Tudi zato svetujejo voznikom, da ostanejo na avtocesti.