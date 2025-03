Celjske ravnatelje skrbi, kako bodo dijaki prišli na maturo

Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) je ravnatelje srednjih šol obvestila, da bodo spet spremenili vozne rede na širšem savinjskem območju zaradi napovedanih gradbenih del na avtocestnem odseku Dramlje–Slovenske Konjice. Obnovitvena dela bodo predstavili danes v Tepanjah, ravnatelje pa najbolj skrbi napoved zamud. Pri opravljanju mature so namreč te lahko precej usodne.

DUJPP je ravnateljem sporočil, da bo zaradi del na avtocesti povečan promet tudi po vzporedni regionalni cesti Tepanje–Slovenske Konjice–Vojnik–Celje, s tem pa se bo podaljšal čas potovanj. Kdaj se bodo dela začela in koliko časa bodo trajala, bodo pojasnili danes v Tepanjah, a kot so ravnateljem sporočili iz DUJPP, so s prevoznikom, to je družbo Nomago, »pripravili spremembe v izvajanju voženj na širšem savinjskem območju, ki vključujejo spremembo obratovanja linij, prilagoditev prestopov, dodatnih odhodov in uvedbo dodatnih linij«.

Glede na to, da je bila že jeseni ob spremembi voznih redov precejšnja drama, dijaki so obupno zamujali v šolo oziroma se nazaj vozili več ur, ravnatelje zelo skrbi. »Najbolj nas obremenjuje matura. Ker če se samo spomnimo, kakšna katastrofa je bila jeseni, res lahko le upamo, da tokrat ne bo tako. Na maturi so namreč posebna pravila igre, čeprav mislim, da bi država morala take stvari razumeti,« je dejal direktor Šolskega centra Celje Mojmir Klovar.

Zamude

DUJPP je ravnateljem sporočil, da se bo glede na predvidene zamude vozni red na regionalni cesti Tepanje–Slovenske Konjice–Vojnik–Celje med Celjem in Slovenskimi Konjicami podaljšal za 15 do 20 minut, med Slovenskimi Konjicami in Mariborom za pet do deset minut, enako proti Celju skozi Vitanje. Vozni red proti Dobrni se ne bo podaljšal, a vseeno lahko pričakujejo petminutne zamude. V DUJPP so zapisali še, da bodo odhode na vseh omenjenih linijah prestavili na bolj zgodnjo uro.

Nekateri morajo tudi prestopati, česar ne morejo popolnoma uskladiti, zato DUJPP napoveduje določene direktne linije, da bi zagotovili prestopanje, in tudi dodatne odhode avtobusov. Tako bo v časovnih konicah avtobusna linija Celje–Slovenske Konjice vozila na približno 30 minut, so zapisali v DUJPP in dodali: »Prestopanje med linijami bo omogočeno, vendar zaradi zamud problematično. Čas potovanja bo glede na predčasen odhod ob raznoliki dinamiki zamud neenakomeren oziroma se bo vsak dan lahko nepredvidljivo spreminjal.«

Ravnateljem so sporočili še, da bodo vozne rede prilagajali ves čas trajanja gradbenih del: »Kakor hitro bo znano, kdaj se bo začela delna zapora – predvidoma zadnji teden marca –, bodo spremenjeni vozni redi objavljeni na spletnih straneh.« Dodali so, da bodo s šolami ves čas gradnje v stiku in po potrebi še dodatno prilagajali odhode, čase potovanj in linije: »Potnike že danes prosimo za razumevanje in potrpežljivost, saj gre pri obnovah cest za situacije, na katere nimamo vpliva.«

Maturanti

Ravnatelja Strokovnega izobraževalnega centra Alme M. Karlin Iztoka Leskovarja skrbijo le maturanti: »Šestega maja pišejo esej. Če se bo zgodila nesreča, ne bodo prišli pravočasno. Tudi če bodo šli ne vem koliko časa prej. Zdaj bo veliko večja verjetnost, da bodo obstali. Sam sem se, denimo, enkrat do Slovenske Bistrice iz Celja vozil šest ur. Vem, da morajo cesto urediti, vem, da niso čudodelniki, ampak vseeno se mi ne zdi prav, da dijaki štiri leta hodijo v šolo, potem pa ostanejo brez mature.«

Po pravilniku sicer maturo lahko piše vsak, ki zamudi manj kot pol ure, če zamudi več, pa mora razloge sporočiti v 24 urah po začetku izpita ter dokazila predložiti v treh delovnih dneh. Med upravičenimi razlogi je tudi prometna nesreča, ne pa tudi zastoji. »Prejšnji teden so nam v Ljubljani na posvetu jasno povedali, naj opozorimo maturante, da zastoji niso upravičen vzrok za zamudo oziroma za neudeležbo, saj da če so napovedani, morajo maturanti na pot prej. Kdaj in koliko prej? Najbolje, da jim kar šotore postavimo in tu prespijo. Tako vsaj ne bodo zamudili,« je sklenil Leskovar.