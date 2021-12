Dom na Krasu in CUDV Črna tlakujeta pot deinstitucionalizaciji

Dom na Krasu in Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem, ki sta vključena v pilotni projekt deinstitucionalizacije socialnovarstvenih zavodov v državi, intenzivno nadaljujeta s preobrazbo. Medtem ko v CUDV Črna na Koroškem z razpisom šele iščejo izvajalca za gradnjo desetih stanovanjskih enot v vseh treh koroških dolinah, Dom na Krasu za svoje uporabnike že gradi dodatne stanovanjske kapacitete.

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem bo sedemdeset uporabnikov, ki živijo v več kot sto let stari centralni zgradbi, preselil v trinajst manjših stanovanjskih enot v šestih koroških občinah. Do 18. decembra bodo na portalu javnih naročil iskali izvajalca za gradnjo desetih hiš. Po dve bodo zgradili v Mežici, Dravogradu in Slovenj Gradcu, štiri pa na Ravnah na Koroškem. V Radljah ob Dravi, kjer prav tako načrtujejo dve hiši, še urejajo gradbeno dokumentacijo, na Muti pa so morali odstopiti od gradnje trinajste stanovanjske hiše za osebe z motnjo v razvoju, saj se je pojavilo preveč ovir. Zanjo iščejo novo lokacijo.

Dom na Krasu se pri nakupu nepremičnin sooča z drugačnimi težavami. Direktor Matjaž Prelc: »Teh dveh regij se ne da primerjati med seboj. Pri nas je zgodba povsem drugačna. Na trgu nepremičnin vladajo zelo visoke cene, velik je tudi naval tujih kupcev. Zaradi visokih cen nepremičnin smo se morali umakniti z Obale. Če bi vztrajali tu, bi ogrozili celoten projekt. To pa še ni vse. Pri želenem nakupu štirih stanovanjskih hiš smo bili deležni tihe diskriminacije. Niso nas želeli za sosede.« Prelc pripomni, da povsod ni tako: »Nekateri nas lepo sprejmejo, vsi pa žal ne.« Cilj Doma na Krasu je iz matične stavbe v Dutovljah izseliti vsaj še 70 stanovalcev.

Do sprememb prihaja pozno, a nikoli ni prepozno. Matjaž Prelc, Dom na Krasu

Uporabniki bodo v stanovanjskih enotah živeli bolj neodvisno življenje z individualno obliko podpore, ki jim bo omogočala možnost osebnega načrtovanja življenja, lastnega prispevka, pa tudi izbiro aktivnosti in samostojno vključevanje v družbo.

Poiskali jim bodo delo

Spremenili se bodo tudi delovni pogoji za zaposlene. Direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem Dalja Pečovnik pravi, da se bodo za nov način dela ustrezno usposobili v času trajanja projekta, in sicer s podporo strokovnjakov in prenosom dobrih praks. Uporabnike bodo na selitev pripravili. S prvim kombijem, ki so ga že dobili, jih bodo vozili na lokacije stanovanjskih enot, udeleževali pa se bodo tudi akcij in prireditev v okoljih, kjer bodo v prihodnje živeli. V procese spoznavanja bodo vključili sorodnike uporabnikov, računajo pa tudi na pomoč lokalnih skupnosti, kjer bodo kasneje iskali možnosti individualne zaposlitve za uporabnike.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pričakujejo, da se bodo v prihodnjih letih preobrazbe lotili tudi drugi veliki zavodi, ki jim bodo nudili potrebno pomoč in podporo. Matjaž Prelc: »Do sprememb prihaja sicer zelo pozno, a nikoli ni zanje prepozno.«

Glede na število oseb, ki živijo 24-urnem organiziranem varstvu, se Slovenija uvršča med najbolj institucionalizirane evropske države.