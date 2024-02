Dominiko Švarc Pipan lahko doleti ovadba, težko pa obsodba

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljkovi izdaji bomo objavili najnovejšo javnomnenjsko anketo, ki jo za Delo izvaja inštitut Mediana. Njene rezultate z nelagodjem pričakujejo predvsem v SD, saj je stranka tudi po mnenju sogovornikov iz njenih vrst po aferi s sodno stavbo in razkolu s pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan na najnižji točki doslej. Stavbo je kupilo, čeprav so jo osem mesecev pred tem ocenili kot neprimerno za uslužbence ministrstva. Pogodbo je podpisala Dominika Švarc Pipan. Jo lahko doleti kazenska ovadba? Da je ena glavnih osumljenk storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev, je namreč na seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ dejal Jani Prednik, vodja poslanske skupine SD. Ovadba je vsekakor mogoča, morda tudi zaradi nekaterih drugih stvari, ki so se dogajale na ministrstvu, bo pa ovadbi – če bo sprožen kazenski postopek zaradi nakupa nepremičnine na Litijski – na koncu težko sledila tudi obsodba. Ministrica se bo namreč v postopku lahko sklicevala na odločitev vlade, ki je ta nakup potrdila.