Domnevno nasilni vzgojiteljici nič več v neposrednem stiku z otroki v Slavini

Ekipa ministrstva za delo je prejšnji teden obiskala prostore v Slavini pri Postojni, kjer so nastanjeni otroci iz Ukrajine, in se pogovorila z zaposlenimi. Dogovorili so se, da se v dnevno varstvo otrok intenzivno vključita slovenski delavki, ukrajinski zaposleni, za kateri obstaja sum nasilja, pa se umakne iz neposrednega dela z otroki. O spornem dogajanju so prvi poročali na Televiziji Slovenija.

»Osebju je bilo jasno povedano, da je vsakršno nasilje nedopustno in da bo nadzor nad delom v sirotišnici poostren. Hkrati smo jim ponudili vso pomoč, ki je v naši pristojnosti,« so danes za STA potrdili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Dodali so, da bodo na ministrstvu storili vse, da bo za otroke iz ukrajinske sirotišnice ustrezno poskrbljeno. O domnevnih kršitvah pravic otrok, ki so kot osebe z začasno zaščito nastanjeni v Slavini pri Postojni, so bili obveščeni s strani centra za socialno delo (CSD), kjer so po nedavnem poročanju TVS prejeli več anonimnih prijav, da naj bi se vzgojitelji ukrajinskih sirot fizično znašali nad otroki.

Za kršitve sta domnevno odgovorni dve zaposleni, ki sta z otroki prispeli iz Ukrajine. O sumu je bila obveščena tudi policija, ki preiskuje zadevo.

Postopek še teče

Na omenjenem CSD so za Primorske novice v ponedeljek povedali, da so na podlagi prejetih prijav o domnevnem nasilju nad sirotami v Slavini takoj pričeli z ugotavljanjem ogroženosti otrok. Postopek je še vedno v teku, zato podrobnejših informacij ne dajejo. Je pa direktorica centra Kristina Zadel Škrabolje poudarila, da so za zaposlene v Slavini na CSD takoj izvedli dvodnevno izobraževanje o ničelni toleranci do nasilja.

CSD prav tako tedensko z obiski spremlja otroke v Slavini, zaposlenim pa so strokovni delavci na razpolago za pomoč, podporo in usmerjanja, tako glede potreb otrok kakor tudi glede njihovih stisk, še pišejo Primorske novice.

Dan Juvan, državni sekretar. FOTO: Zajem zaslona

Državni sekretar ministrstva za delo Dan Juvan je prejšnji teden skupaj s sodelavci obiskal Slavino. Prisotni so bili tudi direktorici direktorata za družino in socialne zadeve ter direktorica državnega urada za integracijo in oskrbo migrantov in ravnatelj Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, ki vodi projekt.

Ekipa si je ogledala prostore, otroke in se pogovorila z zaposlenimi. Na sestanku so se po navedbah ministrstva med drugim dogovorili, da se zagotovi sredstva za razpis za zaposlitev šestih vzgojiteljic, ki bodo pomagale pri negi in vzgoji otrok in razbremenile ukrajinsko osebje. Ministrstvo se bo tudi povezalo s prostovoljci, na primer Slovenske filantropije, ki bodo pomagali pri skrbi za otroke z uvedbo rednih programov dnevnih aktivnosti za otroke.

Medtem tečejo pogovori med ministrstvom za delo ter ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport s ciljem vključitve otrok v vrtec jeseni. Pristojnemu CSD smo na ministrstvu obljubili vso podporo, tudi finančno, če bi jo potrebovali, so še povedali na ministrstvu.

Po poročanju portala 24ur.com pa so vzgojitelji ukrajinskih sirot v Slavini neznanca, ki jih je prijavil na CSD, ovadili zaradi obrekovanja in blatenja. Nikoli nihče ni bil nasilen do mojih otrok, je zatrdila Katerina Doncova, direktorica sirotišnice Lugansk.