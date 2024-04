Domovi za starejše kljub praznim posteljam ne sprejemajo novih stanovalcev

Vsak četrti dom za starejše občane ima proste postelje, a novih stanovalcev, kljub dolgim čakalnim vrstam, ne more sprejeti, saj nimajo dovolj zaposlenih, da bi zanje skrbeli. Zanimanja za delo na tem področju pa ni, tako zaradi njegove zahtevnosti kot slabega plačila.

Le devetnajst odstotkov lani objavljenih razpisov prostih delovnih mest v socialnovarstvenih zavodih se je zaključilo s podpisom nove pogodbe o zaposlitvi. Zanimanja za delo, ki je zahtevno, ne pa tudi ustrezno vrednoteno, je malo. Hkrati se kar 40 odstotkov domov sooča z rdečimi številkami, saj so se stroški poslovanja zvišali bistveno bolj, kot smejo dvigniti cene, težave pa bo, po prepričanju Skupnosti socialnovarstvenih zavodov Slovenije (SSZS), še poglobil zakon o dolgotrajni oskrbi.

»Nekateri izvajalci so zmanjšali namestitvene zmogljivosti ali pa sprejemajo zgolj uporabnike, ki so še pokretni in ne potrebujejo neposredne osebne pomoči. Razumemo, da je takšno postopanje skrajni ukrep, vendar se mu žal v tem trenutku ne moremo več izogniti,« je Valerija Lekić Poljšak, predsednica skupščine SSZS in direktorica doma v Črnomlju, ponazorila, kakšne so posledice tega, da že desetletje opozarjajo na akutno kadrovsko krizo, a se odločevalci ne zganejo.

Plačni sistem je neustrezen

Prepričani so, da bi le z dodatnimi zaposlitvami ustvarili pogoje, da jim delavci ne bi izgorevali in zapuščali poklica, obenem pa bi uporabniki dobili kakovostne, varne in starosti dostojne storitve, ki jih potrebujejo in zaslužijo. »Danes pa dobijo le najnujnejše od najnujnejšega, v izvajanje storitev, na primer hranjenja, pa poleg strokovnih delavcev pogosto vključujemo vse zaposlene,« je ponazorila. Poleg tega pričakujejo, da se bo v njihovi dejavnosti v prihodnjih letih upokojilo več kot desetina danes zaposlenih. »Od odločevalcev smo zahtevali, da se poenostavi zaposlovanje vseh, ki bi želeli vstopiti na trg izvajanja storitev socialnega varstva. Posamezne ukrepe je ministrstvo za solidarno prihodnost vključilo v predlog zakona za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev, ki smo ga obravnavali že oktobra, a ga vlada še ni sprejela,« je dejala direktorica doma v Črnomlju.

Enega od razlogov za tako stanje vidijo v neustreznem plačnem sistemu javnega sektorja. »Skrbimo za najranljivejšo populacijo naše družbe 24 ur na dan, sedem dni v tednu, 365 dni na leto. Gre za zelo specifično dejavnost in zato menimo, da bi se to moralo odražati tudi v vrednotenju tega dela, zaradi njegove zahtevnosti, težavnosti in odgovornosti. Plačni sistem je krivičen, saj ni dodatkov za nočno in praznično delo.« Med drugim predlagajo, da bi se zaposlenim priznala vsaj 20 odstotkov višja plačna osnova kot za primerljiva delovna mesta v drugih dejavnostih, saj bodo sicer še naprej odhajali v panoge, kjer se ne dela ponoči, za konec tedna in praznike.

Stroški poslovanja znatno višji kot dovoljen dvig cen

V 105 javnih domovih in izvajalcih s koncesijo je trenutno praznih približno 600 postelj. Denis Sahernik, sekretar SSZS, opozarja, da termin proste zmogljivosti v tem kontekstu ne bi odseval dejanskega stanja. »Vsi domovi so polno zasedeni glede na kadrovske zmožnosti,« je poudaril Sahernik.

Drug problem je neustrezna metodologija oblikovanja cen storitev, zaradi česar je kar 40 odstotkov zavodov v rdečih številkah, saj so se stroški poslovanja zvišali bistveno bolj, kot je vlada dovolila dvig cen. »V socialnovarstvenih zavodih se kopičijo težave, zaradi katerih se sistem dolgotrajne oskrbe že vrsto let toliko razkraja, da se lahko vsak čas zlomi, vladni ukrepi pa so prepočasni, pomanjkljivi in brez sodelovanja strokovne javnosti,« so kritični v SSZS.