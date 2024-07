Dopust v Posočju izkoristijo za skok po novi dokument

V nadaljevanju preberite:

Pred odhodom na dopust je treba pravočasno preveriti veljavnost osebnih dokumentov. Stavka na upravnih enotah – 22 od skupno 58 upravnih enot ne stavka, 14 pa jih stavka samo ob sredah – bo prekinjena predvidoma v ponedeljek. Sindikalni predstavniki zaposlenih na upravnih enotah in vlada bodo danes podpisali stavkovni sporazum. Nekateri posamezniki dokumente nujno potrebujejo takoj. Kje jih dobiti?

Za storitve se na večini UE ni treba vnaprej naročiti na termin, kjer se stranke lahko naročijo, pa sprejemajo tudi nenaročene. Sama stavka ne vpliva toliko na čakalne dobe kot na vsebino dela. Največ gneče imajo v večini UE ob sredah (ko so uradne ure do 17. ure ali do 17.30) in petkih, ponekod tudi ob ponedeljkih.