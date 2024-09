Guterres: Razmere v Gazi so nočna mora, ki grozi celotni regiji

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob začetku razprave svetovnih voditeljev 79. zasedanja Generalne skupščine ZN poudaril, da je stanje sveta danes nevzdržno. Izpostavil je tri glavne dejavnike nestabilnosti – nekaznovanost, neenakosti in nezanesljivost. Razmere v Gazi je označil za nočno moro in dejal, da Libanon ne sme postati nova Gaza.

»Pol človeštva gre letos na volitve, ki bodo vplivale tudi na drugo polovico. Stanje sveta je nevzdržno in tako več ne moremo naprej. Problemi so rešljivi, vendar moramo zagotoviti mehanizme, ki jih bodo dejansko reševali. Vrh za prihodnost je bil prvi korak, vendar je pot naprej dolga,« je v razpravi na sedežu ZN v New Yorku dejal Guterres.

»Nekaznovanost je politično neubranljiva in moralno neznosna,« je dejal in omenil, da lahko države nekaznovano napadajo druge in se jim nič ne zgodi. »To vidimo na Bližnjem vzhodu, v srcu Evrope, na Afriškem rogu in drugje. Vojna v Ukrajini se širi, ceno plačujejo civilisti in čas je za pravičen mir.«

»Gaza je nenehna nočna mora, ki grozi celotni regiji,« je še izpostavil. Ob tem je s prstom pokazal na Libanon. »Človeštvo si ne more privoščiti, da Libanon postane naslednja Gaza,« je posvaril. »Nič ne more opravičiti terorizma Hamasa 7. oktobra, vendar nič ne more opravičiti niti kolektivnega kaznovanja Palestincev,« je ob aplavzu dvorane Generalne skupščine še dejal Guterres.

Povedal je še, da tako hitrega uničevanja, kot se dogaja v Gazi, v svojem mandatu še ni videl, ampak ZN še naprej dostavljajo pomoč.

Omenil je tudi Sudan, kjer se dogaja grozljivo nasilje s posilstvi, humanitarna katastrofa raste skupaj z lakoto, svetovne sile pa ne posredujejo. Za konec nekaznovanosti je po njegovih besedah nujno spoštovanje Ustanovne listine ZN, odločitev mednarodnih sodišč in utrjevanje človekovih pravic povsod po svetu.

Pri neenakostih je izpostavil kršenje pravic žensk in deklet ter dejal, da so zlorabe in spolne diskriminacije najbolj očiten primer neenakosti po svetu. »Tudi v tej dvorani, kjer je kljub dolgim letom govorov danes prisotnih manj kot deset odstotkov voditeljic,« je dejal. Ob tem je pozval k reformi Varnostnega sveta in mednarodnih finančnih ustanov, ki ne sledijo potrebam časa.

Svet se s podnebnimi spremembami in hitrim razvojem tehnologije, še posebej umetne inteligence, sooča z grožnjo obstoja, pa je izpostavil pri tretjem dejavniku nestabilnosti - nezanesljivosti. Podnebje po njegovih besedah dobesedno razpada zaradi velikih požarov, suš in poplav.

»To so človeške nesreče, ki jih poganjajo fosilna goriva, najbolj pa so prizadete revne države,« je opozoril. Pozval je k odpravi subvencij za industrijo fosilnih goriv in uvedbo posebnega davka.

Bejrut. FOTO: Afp

Umetno inteligenco je označil za dvojni blagoslov, pri čemer ni jasno, ali bo dober ali slab. »Nas vodi v svet z več svobode, ali v svet več spopadov? V svet boljše informiranosti ali svet lažje manipulacije?,« je vprašal Guterres in pozval k nadaljevanju sodelovanja na tem področju s sprejemanjem ustreznih ukrepov.

Za Guterresem je podobne teme izpostavil predsednik 79. generalne skupščine ZN Filemon Yang iz Kameruna. Nato so prišli na vrsto za govor svetovni voditelji. Tradicionalno je bil najprej na vrsti predsednik Brazilije Inacio Lula da Silva, pred predsednikom države gostiteljice ZN, ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in predstavniki preostalih od skupaj 193 držav članic ZN. Slovenski premier Robert Golob bo generalno skupščino ZN nagovoril v petek.

Erdogan: V Gazi poleg otrok umirajo tudi vrednote ZN

V Gazi ne umirajo samo otroci, temveč tudi vrednote Združenih narodov, je danes Generalni skupščini ZN povedal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Kritičen je bil do Varnostnega sveta ZN, ki da spričo izraelskih zločinov ne ukrepa, Gazo pa je označil za največje pokopališče žensk in otrok na svetu.

»V Gazi ne umirajo samo otroci, ampak tudi sistem ZN,« je dejal turški predsednik. »Resnica, vrednote, za katere Zahod trdi, da jih zagovarja, umirajo,« je poudaril in zbrane retorično vprašal, ali prebivalci Gaze in zasedenega Zahodnega brega niso ljudje.

Kritičen je bil do Varnostnega sveta ZN, ker ta ni odredil prekinitve spopadov. Večkrat je ponovil, da je svet večji od petih stalnih članic tega organa, ki imajo pravico do veta, poročajo tuje tiskovne agencije.

Uničena pravoslavna cerkev iz 12. stoletja v Gazi. FOTO: Omar Al-qattaa/AFP

»Varnostni svet ZN, na kaj čakate, da preprečite genocid v Gazi in rečete 'stop' tej krutosti, temu barbarstvu,« je vprašal in palestinsko enklavo označil za največje pokopališče žensk in otrok na svetu.

Mednarodno skupnost je pozval, naj ustavi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in »njegovo morilsko mrežo«, ki da s svojimi dejanji v vojno vlečejo celotno regijo. »Treba je doseči takojšnjo in trajno prekinitev ognja, izvesti izmenjavo talcev in zapornikov ter v Gazo nemoteno in neprekinjeno dostavljati humanitarno pomoč,« je še dejal Erdogan.

Iranski predsednik kritičen do ZN zaradi neukrepanja proti Izraelu

Neukrepanje Združenih narodov proti izraelskim zločinom je nesmiselno in nerazumljivo, je danes generalnemu sekretarju ZN Antoniu Guterresu povedal iranski predsednik Masud Pezeškian. V luči spopadov med Izraelom in libanonskim Hezbolahom je prvemu možu ZN izrazil tudi globoko zaskrbljenost zaradi širjenja konflikta.

»Na srečanju z generalnim sekretarjem Združenih narodov sem dejal, da je neukrepanje ZN proti zločinom okupatorskega režima nesmiselno in nerazumljivo,« je na omrežju X zapisal Pezeškian, ki se ob začetku razprave svetovnih voditeljev 79. zasedanja Generalne skupščine ZN trenutno mudi v New Yorku.

V luči vse intenzivnejšega in vse bolj smrtonosnega obstreljevanja med izraelsko vojsko in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah je Guterresu izrazil tudi globoko zaskrbljenost zaradi širjenja konflikta v regiji. Po njegovi oceni se sicer gibanje, ki je zaveznik palestinskega islamističnega gibanja Hamas iz Gaze, samo ne more zoperstaviti Izraelu.

»Hezbolah se ne more sam zoperstaviti državi, ki jo branijo, podpirajo in oskrbujejo zahodne države,« je dejal v pogovoru za televizijo CNN. Mednarodno skupnost je pozval še, naj ne dovoli, da Libanon postane druga Gaza, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Reformistični predsednik islamske republike je pred tem v ponedeljek na okrogli mizi z novinarji izjavil, da si za širši konflikt na Bližnjem vzhodu prizadeva Izrael, medtem ko Iran »v zadnjih sto letih še ni začel vojne«. Kot je dejal, Iran bolje kot kdorkoli drug ve, da če v regiji izbruhne večja vojna, to ne bo koristilo nikomur.