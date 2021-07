Druga protestna ljudska skupščina

Priporočila, zahteve in pobude

Prihod prvih protestnikov na ljudsko skupščino. FOTO: Borut Tavčar

Policiste pozvali, naj zagotovijo varnost

Protestniki so znova zasedli Trg republike, kjer so organizirali drugo protestno ljudsko skupščino. Njen namen je krepitev zavezništva civilne družbe, nadgradnja vizije prihodnosti Slovenije in skupna zasnova konkretnih prihajajočih akcij.Prišli so tudi antiprotestniki, eden v rumenem jopiču z napisom press NTA, vendar so ostali protestniki to peščico pustili pri miru.Protestniki so se organizirali po skupinah, v okviru katerih poteka razprava o naslednjih temah: zakonu o tujcih, urbanem terorju, ki briše javne prostore, kot je bila avtonomna cona Rog, oblikah družbenega političnega organiziranja, uničevanju medijskega prostora in javnem zdravstvu, ki ga ni brez pravičnega davčnega sistema.Lani se je na prvi skupščini zbralo 3000 ljudi, ki so oblikovali priporočila, zahteve in pobude. Ker pa se vsak dan pojavljajo novi vzroki za nasprotovanje vladi, kot pravijo kolesarski protestniki, je čas za nove poudarke.Usmerili so se v najbolj aktualne problematike, najprej so to referendum za vodo, javno zdravstvo, sprememba volilnega sistema, zakon o tujcih, prihodnost in krepitev protestniškega gibanja ter uničevanje medijskega prostora. Skupščina je zastavljena povsem horizontalno in omogoča, da se tudi na trgu predlagajo dodatne tematike, ki so za ljudi pomembne.Protestniki ugotavljajo, da je ob začetku predsedovanja Slovenije svetu EU državni zbor popolnoma neoperativen in da se v njem vsakokratno trguje z glasovi, poslanke in poslanci pa so naprodaj. Zato je čas, da ljudstvo vzame stvari v svoje roke.Že vnaprej so pozvali policijo k zagotavljanju varnosti, opozorili, da so spontani protesti zakoniti, njihovo omejevanje in preprečevanje pa kaznivi. Policiji so sporočili, da je neonacistična skupina napovedala motenje tudi tega protesta.