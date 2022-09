Drugega neuspeha si Slovenija ne more privoščiti

V nadaljevanju preberite:

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se bo s predsednikom republike Borutom Pahorjem med 19. in 27. septembrom 2022 udeležila splošne razprave 77. zasedanja generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN). Slovenija bo 26. septembra uradno predstavila svojo kandidaturo za nestalno članico v varnostnem svetu OZN v letih med 2024 in 2025. Po besedah ministrice Tanje Fajon je Slovenija do zdaj prejela pisno podporo približno 80 držav, še nekaj jih je dalo tudi ustno podporo, za izvolitev pa je treba zbrati najmanj 129 glasov.

»Ministrica Fajon govori o osemdesetih vzajemnih podporah, kar je dobro, še posebej zaradi tega, ker smo do tega prišli v relativno kratkem času, niti ne v letu dni. V preteklosti je trajalo kar precej časa, da smo pridobili 70 do 80 vzajemnih podpor,« dosedanja slovenska prizadevanja za zbiranje podpore za aktualno kandidaturo komentira nekdanji stalni predstavnik Slovenije pri OZN Andrej Logar.