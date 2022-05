Kočevje po nesreči: Država obljublja hitro pomoč

Kočevsko kemično tovarno Melamin, kjer je v četrtek zaradi človeške napake prišlo do zelo močne eksplozije in požara, ki sta terjala pet žrtev, dva človeka pa sta huje poškodovana in še vedno v smrtni nevarnosti, je obiskal Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo, in obljubil pomoč države. Janja Turšič z Agencije RS za okolje pa je predstavila rezultate meritev zraka in vode.

Glede na rezultate analiz zraka in vode – za analize tal je potrebnih nekaj dni – lahko prebivalci Kočevja živijo normalno življenje, je povedala Janja Turšič, ki je opozorila le, da naj prebivalci v neposredni bližini Melamina doma pridelano zelenjavo dobro operejo. »Z analizami bomo nadaljevali vsak teden in jih predstavljali javnosti,« je obljubil kočevski župan Vladimir Prebilič.

Več kot za milijon evrov škode je v Melaminu.

V občini so ta konec tedna zaradi katastrofe v najpomembnejšem podjetju v občini – ki zaposluje nekaj manj kot 200 ljudi – odpovedali vse prireditve. Vse prebivalce, ki imajo zaradi eksplozije poškodbe na svoji lastnini, pa pozivajo, naj se javijo, da bodo škodo popisali. Popisovalci bodo pomagali pri izpolnjevanju formularjev, tako da bo popis pripravljen že v naslednjem tednu. »Ljudje bodo dobili škodo v celoti povrnjeno,« zagotavlja kočevski župan.

Uničen je tudi bistveni del proizvodnje, procesni računalnik proizvodnje. Foto: Dejan Javornik/Delo

Vloga za povračilo škode na evropsko komisijo

Zdravko Počivalšek pa je povedal, da bo država oddala vlogo pri evropski komisiji za povračilo škode v Melaminu zaradi industrijske nesreče, za kar pa potrebujejo popis škode čim prej. V Melaminu so se obvezali, da ga bodo pripravili v rekordnem času, do ponedeljka, saj so postopki pri evropski komisiji dolgotrajni.

1,8 mio € naj bi podjetje že kmalu dobilo od ministrstva za gospodarstvo.

Dva vira pomoči Melaminu pa bosta hitrejša, saj bodo prerazporedili sredstva ministrstva za gospodarstvo. Decembra lani je Melamin podpisal pogodbo za širitev proizvodnje v višini 1,8 milijona evrov, ki naj bi jih – kot se dogovarjajo – zdaj prejel kot pomoč za obnovo. Podobno pa naj bi veljalo še za 100.000 evrov iz drugega naslova. Slovenski podjetniški sklad in SID banka pa bosta naredila vse, da v Melaminu premostijo morebitne finančne težave: »Najbolj pomembno pa je, da se delavcem zagotovijo plače v obdobju, ko bo potekala sanacija.« Postopke zagotavljanja pomoči Melaminu bodo nadaljevali z novo vlado, zagotavlja župan.

Srečko Štefanič, direktor Melamina, je povedal, da bo škoda zagotovo presegla milijon evrov. V podjetju imajo dovolj virov za plače za nekaj mesecev – »šlo nam je odlično« –, potem pa bodo potrebovali pomoč tudi pri plačah. Zagotovo pa v Melaminu ne bodo kmalu nadaljevali proizvodnje, ker je eksplozija uničila najdragocenejši del opreme, kontrolni procesni računalnik proizvodnje.