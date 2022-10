Z vetom in podpisi proti zakoniku

Čeprav 90. člen ustave določa, da ni dopustno razpisati referenduma o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sta Aleš Primc in Metka Zevnik, predstavnika Koalicije Za otroke gre, danes v državni zbor vložila 30.600 podpisov državljanov za naknadni zakonodajni referendum o noveli družinskega zakonika.

Prepričana sta, da členi, ki jih je potrdil državni zbor, presegajo odločbo ustavnega sodišča. Državni svet pa je na zakonik izglasoval veto.

Točno en teden po tem, ko je državni zbor z 48 glasovi poslancev GS, SD in Levice za ter 29 glasovi SDS in NSi proti sprejel spremembe družinskega zakonika, ki po odločbi ustavnega sodišča odpravljajo diskriminacijo istospolnih parov ter izenačujejo pravice do poroke in do možnosti kandidiranja za posvojitev otroka, je državni svet s 17 glasovi za in 11 proti izglasoval odložilni veto nanj.

Menijo, da je novela zaobšla voljo ljudstva

Zahtevala ga je skupina svetnikov s prvopodpisanim Brankom Tomažičem, ki menijo, da se je s sprejemom te novele zaobšlo voljo ljudstva, izraženo na dveh referendumih leta 2012 in 2015, ter da zakonik »neprimerno posega v tradicionalno razumevanje zakonske zveze in družine kot skupnosti moža, žene in njunih potomcev, saj slednjo povsem redefinira«.

Kakšno bodo posledice veta? Državni zbor mora v roku 7 dni ponovno glasovati o zakonu, pri čemer mora za ponovno potrditev zanj glasovati večina vseh poslancev, torej 46, kar pri 53 poslancih koalicije najbrž ni vprašljivo.

Da se s spremembo zakonika ne strinjajo in da bodo ponovno poskusili mobilizirati somišljenike, pa so odločeni tudi pri Koaliciji Za otroke gre. »Zdaj vemo, da je družina res v srcu slovenskega naroda. Otrok potrebuje ljubečo mamo in očeta. Dve mami ne moreta nadomestiti očeta, pa tudi dva moška ne moreta nadomestiti mame. Spoštujemo naravo, smo proti temu, da se otroke posvaja v LGBTIQ+ razmerja in pa predvsem, da se otrok v šolah ne sme nagovarjati, da razmišljajo o svoji spolnosti, o svojem spolu,« je ob predaji podpisov utemeljila Metka Zevnik.

Aleš Primc. FOTO: Blaž Samec/Delo

Pričakovan sklep o nedopustnosti referenduma

Pričakovati je, da bo državni zbor izglasoval sklep o nedopustnosti referenduma. V tem primeru se bodo pobudniki, kot napoveduje Primc, ponovno obrnili na ustavno sodišče.

»Sprejeti zakon ne uresničuje odločbe ustavnega sodišča, ampak presega njeno vsebino. Leta 2015 je bil referendum o enaki vsebini zakona, ob enaki ustavi in enaki referendumski ureditvi. Po našem mnenju zdaj ne more ravnati drugače kot leta 2015,« je Aleš Primc prepričan, da je referendum o taki vsebini dopusten.

Povsem nasprotno je stališče ministra za delo Luke Mesca. »Z zakonom smo zgolj operacionalizirali odločbo ustavnega sodišča, zato je referendum proti njemu neustaven.« Ob tem je poudaril, da zakon nikomur nič ne jemlje in da bodo vse družine v Sloveniji tudi po njegovem sprejemu popolnoma enake, kot so bile doslej.

»Gospodu Primcu in ekipi pa priporočam, da se začnejo namesto s homofobijo ukvarjati s tem, v kakšnih razmerah živijo otroci, kakšno okolje je zdravo za otroke, in ustvarjati pogoje, da bodo vse družine, kakršnekoli oblike so že, otrokom omogočale maksimalen razvoj potencialov in pa predvsem lepo življenje,« je še dejal Mesec, ki meni, da želijo s to pobudo predvsem opozarjati nase.