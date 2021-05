Igor Zorčič ostaja predsednik državnega zbora

Za razrešitev je glasovalo 45 poslancev, dve glasovnici sta bili neveljavni.



Razrešitev Igorja Zorčiča so v razpravi izrecno podprli v SDS, NSi in SMC, prišteti pa jim je tudi glasove SNS. Za uspeh potrebujejo še glasove poslancev stranke DeSUS, kjer svojega stališča niso javno predstavili. Prav tako ga nista predstavila manjšinska poslanca.



Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB ter skupina nepovezanih poslancev so glasovanje obstruirale.



Glavnina očitkov se je danes nanašala na dejstvo, da Zorčič po izstopu iz SMC ni več član stranke koalicije, konkretno pa predvsem na odločitev, da kot predsednik državnega zbora ne podpre dnevnega reda seje državnega zbora, kar se je zgodilo nedavno. Zorčič je ta očitek, češ da je bil pristranski, sprejel. Pojasnil je, da je bil državni zbor v protiposlovniškem in neustavnem stanju, kjer so imeli koalicijski poslanci na delovnih telesih več glasov, kot jim pripada. Kot je dejal, si rezultata glasovanj, kakršno koli že bo, ne bo jemal k srcu.



Janja Sluga, vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev, je spomnila, da koaliciji v prvem poskusu ni uspelo zbrati potrebnih 46 glasov za razrešitev Zorčiča in poslance pozvala, naj tudi tokrat prevlada razum. Spomnila je na Zorčičevo pojasnilo, da je iz SMC izstopil zato, »ker vlada ignorira zakone, ki jih sprejemamo v tej hiši«. Takrat je dodal, da tega ne more mirno gledati in prenašati, četudi bo moral zato zapustiti funkcijo predsednika državnega zbora.



Če bo manjšinska koalicija, ki ima uradno 38 glasov, zbrala potrebnih 46 glasov, bo po besedah Sluge jasno, kdo je član koalicije in kdo opozicije. »Če bo predlog dobil 46 glasov, imamo novo koalicijo in treba bo na novo urediti razmerja,« je dejala Sluga in podobno je kasneje poudaril tudi vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović.



Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je šel dlje in povedal, da obstaja koalicija strank SDS, NSi, SMC, DeSUS in SNS. »Danes bi bilo dobro, da poslanci ne govorimo veliko. Naj imajo besedo ljudje, ki se bodo zbrali zunaj teh prostoro. Prav je, da jih slišimo in da jih poslušamo,« je zaključil Han.



Vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec je spomnil, da vlade ne podpira okoli 70 odstotkov ljudi in dejal, da bodo njihove oči danes uprte v državni zbor. Kdor bo razrešitev podprl, bo moral prej ali slej odgovarjati ljudem, ki imajo v tej državi oblast.



Aleksander Reberšek je predstavil stališče poslanske skupine NSi. Spomnil je, kakšna je bila sestava koalicije, ko je vodenje državnega zbora prevzel Igor Zorčič. Ker je slednji iz stranke koalicije izstopil, je prav, da zapusti mesto predsednika državnega zbora. Zorčiču se je zahvalil za opravljeno in korektno delo v preteklosti.



Gregor Perič iz SMC je dejal, da danes ne gre za oceno dela predsednika državnega zbora, ampak za merjenje moči. Večina v državnem zboru, katera koli ta že je, bo danes odločala o razreševanju predsednika in morebitnem imenovanju novega predsednika državnega zbora in to je standard, tako Perič, uveljavljen pred časom in to ne le v Sloveniji.

