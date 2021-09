Poslanstvo Medisa: dati bolnikom na voljo najnovejša zdravila

Tone Strnad in Martina Perharič, prejemnika Minařikovega odličja 2020 in priznanja 2021. FOTO: Arhiv Medis

Slovensko farmacevtsko društvo (SFD) je magistru farmacije, ustanovitelju in lastniku podjetja Medis, podelilo Minařikovo odličje za leto 2020. Gre za najvišje priznanje, ki ga društvo podeljuje za dolgoletne in izjemne zasluge pri razvoju farmacije. Strokovno potrditev za prispevek farmaciji pa je na isti slovesni podelitvi prejela tudi generalna direktorica podjetja Medis, in sicer Minařikovo priznanje za leto 2021. Tako sta šli kar dve prestižni strokovni nagradi v roke Medisu.SFD podeljuje Minařikovo odličje in Minařikova priznanja kot najvišjo strokovno potrditev za izjemne dosežke na področju farmacije. Zaradi epidemioloških razmer društvo nagrad lani ni podelilo, zato letos podeljuje nagrade za leti 2020 in 2021.Kot so poudarili v SFD, Tone Strnad že več kot 40 let vseskozi soustvarja slovensko farmacevtsko zgodovino in je v njej ustvaril enkratno zgodbo: mednarodno farmacevtsko podjetje Medis, ki ima danes podjetja v 15 državah in nekaj manj kot 400 sodelavcev.»Njegov glavni prispevek v zdravstvu in farmaciji v Sloveniji je uresničitev cilja, da slovenskim bolnikom omogoči kakovosten nabor zdravil, še posebej tistih, ki jih veliki proizvajalci zaradi vrste razlogov ne bi registrirali pri nas ali bi to storili z zamudo,« so svojo odločitev utemeljili v SFD. »Večinoma gre za zdravila v manjših indikacijskih skupinah. Mnogokrat je bil prav Medis tisti, ki je proizvajalca prepričal, da so zdravila pomembna tudi za Slovenijo. Tone Strnad dokazuje, da je tudi v Sloveniji možno uspeti v zahtevnem mednarodnem okolju s praktično uporabo farmacevtskega znanja,« še dodajajo.Tone Strnad je tudi idejni ustanovitelj International Medis Awards, neodvisnih mednarodnih strokovnih nagrad za izstopajoče raziskovalne dosežke v medicini in farmaciji. Namen nagrad je opozoriti na napredne projekte, ki si zaslužijo najvišje strokovno priznanje, ter obenem osveščati širšo javnost o pomembnih prispevkih za boljšo oskrbo bolnikov.Nagrade najuspešnejšim raziskovalcem na področju farmacije in medicine bodo letos novembra podelili že osmič. Za dolgoletno nesebično in materialno podporo na kulturnem področju je Zveza kulturnih organizacij Slovenije Tonetu Strnadu podelila prvo Ravniharjevo priznanje. Je pobudnik in predsednik različnih poslovnih združenj, nazadnje Sekcije veletrgovcev z zdravili na debelo pri Trgovinski zbornici Slovenije. Od leta 2006 je član nadzornega odbora Slovensko-nemške gospodarske zbornice in od letošnjega leta tudi njegov predsednik.Generalna direktorica Medisa dr. Martina Perharič je kot vodja sektorja Farmacevtika v Medisu sodelovala pri razvoju lastnih OTC zdravil in internacionalizaciji Medisovega poslovanja. Medis vodi od leta 2018, pod njenim vodstvom podjetje nadaljuje z rastjo poslovanja in z uresničevanjem svojega poslanstva - slovenskim bolnikom dati na voljo najnovejša zdravila. »Medis je v zadnjih dvajsetih letih bolnikom omogočil zdravljenje z vsaj sto novimi zdravili, večinoma specialističnimi. Ob tem je Perharičeva vedno skrbela za razvoj sodelavcev in prenos znanja med njimi, obenem pa je spodbujala štipendiranje, zaposlovanje in mentorsko podporo farmacevtom,« so razloge za podelitev Minařikovega priznanja Perharičevi obrazložili v SFD. Združenje Manager ji je lani podelilo priznanje Artemida za ustvarjalno vodenje, razvoj podjetniške kulture in prilagajanje novi realnosti. Med drugim je bila soustanoviteljica in prva urednica revije Naša lekarna ter nekaj let tudi gostujoča predavateljica na podiplomskem študiju Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.