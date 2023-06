Dvignili modro zastavo, v morje pa se spira gorivo

V nadaljevanju preberite:

V izolski marini so pred kratkim dvignili modro zastavo, ki je znak okoljske odličnosti, čeprav se v del njihovega akvatorija še vedno spira kurilno olje. Gre za posledico nezgode v bližnjem hotelu Delfin, ki se je sicer pripetila že pred več kot pol leta, a se je o njeni razsežnosti – 30.000 litrov izteklega goriva, ki se zadržuje v podzemnem delu obale – javno izvedelo šele v začetku prejšnjega meseca. V nacionalni koordinaciji programa Modra zastava napovedujejo, da bodo preverili razmere na terenu.

Kako trenutno poteka odstranjevanje izteklega kurilnega olja na območju izolske marine in hotela Delfin? Kakšne so ugotovitve Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor ter inšpektorata za okolje in energijo?