DZ poziva, naj preuči možnost za razrešitev članov programskega sveta RTVS

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) je zgrožena nad dogajanji na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in izraža vso podporo in solidarnost novinarskim sindikatom RTVS ter vsem zaposlenim. Menijo, da je bilo uničevanja RTVS dovolj, zato pozivajo DZ, naj preuči možnost za razrešitev članov programskega sveta RTVS.

»Zadnja dogajanja kažejo, da smo pravilno opozarjali na neustreznost imenovanja Uroša Urbanije za direktorja Televizije Slovenija, saj je bilo iz njegovih preteklih ravnanj moč razbrati, da se bo posluževal nedovoljenih pritiskov in posegov v avtonomijo novinarskega in uredniškega dela ter z grožnjami poskušal 'utišati neposlušne',« je v sporočilu za javnost zapisal predsednik KSJS Branimir Štrukelj.

Podobne prakse se je Urbanija posluževal že v preteklosti, zlasti kot direktor Ukoma, je zapisal Štrukelj. »Ko je poskušal z ustavitvijo zakonsko določenega financiranja na kolena spraviti našo edino tiskovno agencijo STA,« je dodal. Prav tako je kot direktor Ukoma nakazal svoja pričakovanja glede delovanja novinark in novinarjev ter urednic in urednikov RTVS, saj je z »razvpitimi tabelami poskušal že takrat s pozicije moči in z zaslombo takratnega predsednika vlade doseči takratni oblasti prijazno in naklonjeno poročanje«, je zapisal.

FOTO: Blaž Samec/Delo

V konfederaciji v celoti podpirajo stavko zaposlenih na RTVS in jim sporočajo, da niso sami. Z veliko zaskrbljenostjo spremljajo vedno večje pritiske na zaposlene in popolno nepoznavanje poslanstva javnega radijskega, televizijskega in multimedijskega servisa s strani generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, je zapisal. Dodal je, da se vse to dogaja s polno podporo programskega sveta, »ki niti ne skriva svojih načrtov in usklajenega, vnaprej dogovorjenega ravnanja«, ki je v nasprotju s zakonom o RTVS. Ta določa, da morajo člani programskega sveta svoje delo opravljati neodvisno ter nepristransko in so dolžni uresničevati samo interese RTVS kot javne radiotelevizije, je opozoril Štrukelj.

Zato v konfederaciji pozivajo državni zbor, da preuči vse možnosti za razrešitev članov programskega sveta in zagotovi normalizacijo razmer na RTVS. Televizijke in televizijci, radijke in radijci, MMC-jevke in MMC-jevci si to zaslužijo, meni Štrukelj. »Predvsem pa si gledalke in gledalci ter poslušalke in poslušalci zaslužimo profesionalen, avtonomen in sodoben javni servis,« je še zapisal.